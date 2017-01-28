Упрощённый рецепт говядины по-бургундски — один из лучших способов получить нежное и ароматное мясо, которое будет даже вкуснее на следующий день.

Ингредиенты:

1 кг говядины (лопатка или ошеек);

¼ стакана оливкового масла;

2 средние луковицы;

2 столовые ложки муки;

3–4 небольшие моркови;

1 стакан красного сухого вина;

1 зубчик чеснока;

лавровый лист;

стебли петрушки;

свежий тимьян.

Приготовление

Для этого рецепта можно брать даже жилистое мясо: в любом случае за два часа тушения оно станет мягким.

Нарежьте говядину на кубики со стороной примерно в 4–5 см и приправьте солью с перцем.

Разогрейте часть масла в сковороде на сильном огне и быстро обжарьте мясо до зарумянивания со всех сторон. Жарить говядину следует порциями, чтобы кусочки успевали подрумяниться, а не пускали сок и начинали тушиться раньше времени.

Обжаренное мясо переложите в отдельную посуду, а на сковороду выложите нарезанный полукольцами лук. Убавьте огонь и обжаривайте примерно 5 минут. Присыпьте лук мукой, перемешайте и влейте стакан сухого красного вина.

Верните мясо обратно в сковороду. Туда же отправьте кубики моркови вместе с чесноком, солью и перцем. Перемешайте.

Для аромата к мясу добавляют так называемый букет гарни — пучок свежих трав, туго перевязанный хлопковой нитью. Здесь мы собрали несколько стеблей петрушки с тремя веточками тимьяна. Отдельно в блюдо добавьте ещё пару лавровых листов.

Отправив травы к основе блюда, залейте всё водой так, чтобы покрыть мясо (соотношение говядины и воды должно быть примерно 2 : 3).

После закипания убавьте огонь, накройте крышкой и тушите говядину по-бургундски два часа.

Примерно каждые 15–20 минут блюдо следует перемешивать, особенно внимательно следя за процессом ближе к завершению готовки. Попутно собирайте с поверхности образующуюся пенку и жир.

Из готового блюда извлеките ароматический букет и листья лавра. Подавайте, посыпав зеленью, с хлебом или любым гарниром.