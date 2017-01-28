Ингредиенты:
- 1 кг говядины (лопатка или ошеек);
- ¼ стакана оливкового масла;
- 2 средние луковицы;
- 2 столовые ложки муки;
- 3–4 небольшие моркови;
- 1 стакан красного сухого вина;
- 1 зубчик чеснока;
- лавровый лист;
- стебли петрушки;
- свежий тимьян.
Приготовление
Для этого рецепта можно брать даже жилистое мясо: в любом случае за два часа тушения оно станет мягким.
Нарежьте говядину на кубики со стороной примерно в 4–5 см и приправьте солью с перцем.
Разогрейте часть масла в сковороде на сильном огне и быстро обжарьте мясо до зарумянивания со всех сторон. Жарить говядину следует порциями, чтобы кусочки успевали подрумяниться, а не пускали сок и начинали тушиться раньше времени.
Обжаренное мясо переложите в отдельную посуду, а на сковороду выложите нарезанный полукольцами лук. Убавьте огонь и обжаривайте примерно 5 минут. Присыпьте лук мукой, перемешайте и влейте стакан сухого красного вина.
Верните мясо обратно в сковороду. Туда же отправьте кубики моркови вместе с чесноком, солью и перцем. Перемешайте.
Для аромата к мясу добавляют так называемый букет гарни — пучок свежих трав, туго перевязанный хлопковой нитью. Здесь мы собрали несколько стеблей петрушки с тремя веточками тимьяна. Отдельно в блюдо добавьте ещё пару лавровых листов.
Отправив травы к основе блюда, залейте всё водой так, чтобы покрыть мясо (соотношение говядины и воды должно быть примерно 2 : 3).
После закипания убавьте огонь, накройте крышкой и тушите говядину по-бургундски два часа.
Примерно каждые 15–20 минут блюдо следует перемешивать, особенно внимательно следя за процессом ближе к завершению готовки. Попутно собирайте с поверхности образующуюся пенку и жир.
Из готового блюда извлеките ароматический букет и листья лавра. Подавайте, посыпав зеленью, с хлебом или любым гарниром.