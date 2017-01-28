Ингредиенты:

  • 1 кг говядины (лопатка или ошеек);
  • ¼ стакана оливкового масла;
  • 2 средние луковицы;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 3–4 небольшие моркови;
  • 1 стакан красного сухого вина;
  • 1 зубчик чеснока;
  • лавровый лист;
  • стебли петрушки;
  • свежий тимьян.

Приготовление

Для этого рецепта можно брать даже жилистое мясо: в любом случае за два часа тушения оно станет мягким.

Нарежьте говядину на кубики со стороной примерно в 4–5 см и приправьте солью с перцем.

Разогрейте часть масла в сковороде на сильном огне и быстро обжарьте мясо до зарумянивания со всех сторон. Жарить говядину следует порциями, чтобы кусочки успевали подрумяниться, а не пускали сок и начинали тушиться раньше времени.

Обжаренное мясо переложите в отдельную посуду, а на сковороду выложите нарезанный полукольцами лук. Убавьте огонь и обжаривайте примерно 5 минут. Присыпьте лук мукой, перемешайте и влейте стакан сухого красного вина.

Верните мясо обратно в сковороду. Туда же отправьте кубики моркови вместе с чесноком, солью и перцем. Перемешайте.

Для аромата к мясу добавляют так называемый букет гарни — пучок свежих трав, туго перевязанный хлопковой нитью. Здесь мы собрали несколько стеблей петрушки с тремя веточками тимьяна. Отдельно в блюдо добавьте ещё пару лавровых листов.

Отправив травы к основе блюда, залейте всё водой так, чтобы покрыть мясо (соотношение говядины и воды должно быть примерно 2 : 3).

После закипания убавьте огонь, накройте крышкой и тушите говядину по-бургундски два часа.

Примерно каждые 15–20 минут блюдо следует перемешивать, особенно внимательно следя за процессом ближе к завершению готовки. Попутно собирайте с поверхности образующуюся пенку и жир.

Из готового блюда извлеките ароматический букет и листья лавра. Подавайте, посыпав зеленью, с хлебом или любым гарниром.