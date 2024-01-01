Онлайн-гипермаркеты за короткое время стали самым популярным форматом торговли благодаря тому, что позволяют нам делать покупки не выходя из дома. В интернете легко заказать всё что угодно — от хлеба и гигиенических салфеток до бытовой техники для дома или дачи. Получить приятные скидки при этом помогают купоны от продавцов. Выбирайте нужный вам магазин из списка, чтобы увидеть все актуальные предложения и акции.