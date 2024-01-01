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СитиМобил
Действующие купоны СитиМобил на апрель - май 2024
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13
Экономия 150 рублей при заказе поездок на такси по промокоду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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22
Скидка 5% при заказе эвакуатора для авто по промокоду в приложении CarTaxi! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды CarTaxi (купонов: 4)
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26
Экономия 150 рублей при оплате поездок на такси по промокоду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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28
Скидка 100 рублей при заказе первой поездки на такси с вводом промокода! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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14
Выгода 100 рублей при оплате первой поездки по промокоду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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20
Скидка 600 рублей при оплате поездки по коду в «Делимобиль»! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Делимобиль (купонов: 9)
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27
Кешбэк 2% за использование такси! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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10
Возврат 2% за заказ автомобиля! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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16
Доставка посылок всего от 125 рублей!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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20
Полный список скидок приложения «СитиМобил» – в одном месте!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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Купоны и промокоды сайтов, похожих на СитиМобил
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14
Дополнительная скидка 5% при заказе трансфера по промокоду в Kiwitaxi!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Kiwitaxi (купонов: 11)
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10
Первые две поездки на каршеринге «СитиДрайв» в подарок по коду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды СитиДрайв (купонов: 17)
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26
300 бонусных рублей на поездки в «Делимобиль» при вводе промокода! (iOS)
Промокод действует
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до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Делимобиль (купонов: 9)
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