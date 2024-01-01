Мы заметили, что у тебя включено расширение блокировки или внутренняя блокировка браузера. Доступ ко всем возможностям сайта может быть ограничен.
Мы используем cookies для вашего удобства. Узнать больше
ПРОМОКОДЫ
FUN & SUN
Лента Онлайн
KupiKod
Иви
Матрешка РП
Rostic's
MaEd
Папа Джонс
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Еда
  4. Пиццерии
  5. Corneli Pizza

Действующие купоны Corneli Pizza на январь - февраль 2024

18
Выгода 10% при покупке блюд в честь дня рождения!
Открыть купон
29
Первый заказ вкусных блюд в «Яндекс.Еде» со скидкой 20% при активации промокода! Все промокоды Яндекс.Еда (купонов: 25)
Открыть код
14
Сочная пицца по цене от 449 рублей!
Открыть купон
16
Паста по итальянским рецептам по цене от 349 рублей!
Открыть купон
14
Бесплатная доставка!
Открыть купон
10
Канапе «Мини-бургеры с курицей и беконом» бесплатно к заказу свыше 3000 рублей при вводе промокода в MoscowFood! Все промокоды Moscow Food (купонов: 7)
Открыть код
13
Все акции и скидки пиццерии Corneli Pizza – в одном месте!
Открыть купон

Купоны и промокоды сайтов, похожих на Corneli Pizza

31
Повторный заказ любых блюд с экономией 15% по коду в «TVOЯ пицца»! Все промокоды TVOЯ пицца (купонов: 11)
Открыть код
26
Выгода 25% по промокоду при покупке пиццы и остальных блюд в «Пицца А4»! Все промокоды Пицца А4 (купонов: 6)
Открыть код
15
Экономия 15% при покупке блюд по промокоду в «Додо Пицце»! Все промокоды Додо Пицца (купонов: 23)
Открыть код
16
Пицца «Пепперони» бесплатно к заказу при вводе кода в «Хатимаки»! (Android) Все промокоды Хатимаки (купонов: 31)
Открыть код
33
Скидки до 30% на весь ассортимент в FoodBand при вводе промокода! Все промокоды FoodBand (купонов: 22)
Открыть код
10
-1000 рублей по промокоду на заказ для новых клиентов в YamDiet! Все промокоды YamDiet (купонов: 7)
Открыть код
31
Аппетитный ролл «Радуга» в подарок по промокоду в «Пират»! Все промокоды Пират (купонов: 7)
Открыть код
14
Вкусная запеканка с вишней в подарок по промокоду в «Михайлик kitchen»! Все промокоды Михайлик kitchen (купонов: 7)
Открыть код