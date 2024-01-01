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Foodtaxi
Действующие купоны Foodtaxi на январь - февраль 2024
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Первый заказ вкусных блюд в «Яндекс.Еде» со скидкой 20% при активации промокода!
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Выгода до 10% при заказе блюд с программой лояльности! (iOS)
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