✕
Мы заметили, что у тебя включено расширение блокировки или внутренняя блокировка браузера. Доступ ко всем возможностям сайта может быть ограничен.
Мы используем cookies для вашего удобства.
Узнать больше
×
ПРОМОКОДЫ
ПРОМОКОДЫ
Сайты по категориям
Авто и мото
Сайтостроение
Моб. приложения
Компьютерные игры
Отдых и развлечения
Зоотовары
Услуги
Путешествия и туризм
Еда
Подарки и цветы
Техника и ПО
Для дома и дачи
Одежда
Красота и здоровье
Все категории
Сезонные скидки
FAQ
FUN & SUN
Лента Онлайн
Rostic's
Матрешка РП
Суши Make
Яндекс Плюс
еАптека
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Главная
Сайты по категориям
Для дома и дачи
Мебель
IKEA
Актуальные промокоды IKEA на январь - февраль 2024
Работа IKEA приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
Поделитесь:
16
Декора для дома от 29 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Любой заказ от 50 000 рублей со скидкой 1000 рублей в CDEK.Shopping по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды CDEK.Shopping (купонов: 38)
Открыть код
Поделитесь:
10
От 129 рублей за посуду для малышей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Ворсистые и безворсовые ковры ручной работы от 5499 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Дизайнерские решения за 0 рублей для твоего дома!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
28
Экономия до 41% при заказе товаров и аксессуаров «ИКЕА» на «Яндекс.Маркет»!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Яндекс.Маркет (купонов: 51)
Открыть купон
Поделитесь:
14
Выбирай мебель для школьников и студентов от 199 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Матрасы для детей от 3999 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Подвесной светильник из возобновляемого материала Mojna Hemma по цене 2299 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Всего от 12 798 рублей за готовый вариант вашей новой кухни!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Товары для декора HÖSTKVÄLL: текстиль, столовая посуда от 149 рублей и не только!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Мебель, кашпо, подушки и другие товары для балкона и сада от 49 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Аксессуары для балконного интерьера от 199 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Товары для кухни по цене от 99 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
От 199 рублей за офисную мебель и канцелярию для работы!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Подвесные светильники по цене от 499 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Вазы всего от 59 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Полотенца из каталога по цене от 119 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Дачные лейки и опрыскиватели всего от 99 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Горшки и кашпо для цветов всего от 29 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Двухъярусная кровать из сосны всего за 11 499 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Сменные чехлы для мебели от 499 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Безопасный контейнер «VARIERA ВАРЬЕРА» для хранения за 249 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Мебель и полки для хранения вещей от 259 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
От 149 рублей за экологичные товары!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Идеи для вашего гардероба по цене от 1699 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Товары для малышей по цене от 109 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Подставка под телевизор по цене от 1299 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Аксессуары и мебель для создания отдыха на балконе по цене от 59 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Стильный кувшин стоимостью 1799 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Подставки и пьедесталы для растений по цене от 299 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Товары для теплицы и ухода за растениями по цене от 199 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Мебель от «ГОДМОРГОН» для ванной комнаты от 1299 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Чехлы и подушки для уютного сада от 300 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Приобретай комод всего за 2399 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Контейнер для хранения вещей PÄRKLA за 139 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Мебель для обустройства сада от 3798 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Подборка товаров из всех категорий от 7 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Ножка «KRILLE КРИЛЛЕ» для столешниц стоимостью 1000 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Диваны IKEA по цене от 5499 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Полный список скидок магазина IKEA – в одном месте!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Приобретайте бытовую технику по цене от 799 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Наборы стеклянных стаканов от 499 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Товары для сада и дачи по цене от 69 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
10
Подставка для документов за 149 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Необходимые мелочи по цене до 299 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Ящики и секции для хранения одежды и обуви по цене от 99 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Провода и удлинители от 99 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
14
Двухместный диван-кровать SVENSTA всего за 5799 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
От 149 рублей за новинки!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Украшения и аксессуары для дома всего от 99 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Аксессуары для ванной комнаты от 49 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Товары для обустройства ванной комнаты по цене от 49 рублей!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Открыть купон
Купоны и промокоды сайтов, похожих на IKEA
Поделитесь:
12
Товары для дома и уюта производителя IKEA с экономией до 40% и -500 рублей по промокоду в CDEK.Shopping!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды CDEK.Shopping (купонов: 38)
Открыть код
Поделитесь:
29
Выгода 3% при приобретении товаров в M-lion по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды M-lion (купонов: 10)
Открыть код
Поделитесь:
15
Допонительная выгода 10% при покупке удобных матрасов по коду в Consul Holding!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Consul Holding (купонов: 11)
Открыть код
Поделитесь:
10
Выгода 500 рублей при покупке от 10 000 рублей по промокоду в «Мебельоптторг»!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Мебельоптторг (купонов: 8)
Открыть код
Поделитесь:
14
Широкий ассортимент мебели и других товаров со скидкой до 5000 рублей по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Divan Boss (купонов: 16)
Открыть код
Поделитесь:
23
-500 рублей на весь заказ при вводе промокода!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Твой Дом (купонов: 23)
Открыть код
Поделитесь:
10
-5% на смесители DAMIXA при активации кода!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Водопад (купонов: 22)
Открыть код
Поделитесь:
19
Ванны и другие товары бренда Wotte с экономией 7% по промокоду в Gidro butik!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Gidro butik (купонов: 10)
Открыть код
Поделитесь:
14
Выгода 7% при покупке люстр, светильников и не только по коду в «Дивайн Лайт»!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Дивайн Лайт (купонов: 15)
Открыть код
Поделитесь:
12
Экономия 15% при покупке трековых светильников с использованием промокода!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды LedRus (купонов: 13)
Открыть код
Поделитесь:
20
-5% дополнительно при заказе товаров для дома по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды COZY HOME (купонов: 16)
Открыть код
Поделитесь:
24
Все товары с выгодой 10% по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Евродом (купонов: 15)
Открыть код
Поделитесь:
10
Экономия 25% при покупке сантехники избранных брендов по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Сантехника Тут (купонов: 20)
Открыть код