Мы заметили, что у тебя включено расширение блокировки или внутренняя блокировка браузера. Доступ ко всем возможностям сайта может быть ограничен.
Мы используем cookies для вашего удобства. Узнать больше
ПРОМОКОДЫ
FUN & SUN
Лента Онлайн
Rostic's
Матрешка РП
Суши Make
Яндекс Плюс
еАптека
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Для дома и дачи
  4. Мебель
  5. IKEA

Актуальные промокоды IKEA на январь - февраль 2024

Новых промокодов нет Работа IKEA приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
16
Декора для дома от 29 рублей!
Открыть купон
16
Любой заказ от 50 000 рублей со скидкой 1000 рублей в CDEK.Shopping по промокоду! Все промокоды CDEK.Shopping (купонов: 38)
Открыть код
10
От 129 рублей за посуду для малышей!
Открыть купон
10
Ворсистые и безворсовые ковры ручной работы от 5499 рублей!
Открыть купон
10
Дизайнерские решения за 0 рублей для твоего дома!
Открыть купон
28
Экономия до 41% при заказе товаров и аксессуаров «ИКЕА» на «Яндекс.Маркет»! Все промокоды Яндекс.Маркет (купонов: 51)
Открыть купон
14
Выбирай мебель для школьников и студентов от 199 рублей!
Открыть купон
18
Матрасы для детей от 3999 рублей!
Открыть купон
18
Подвесной светильник из возобновляемого материала Mojna Hemma по цене 2299 рублей!
Открыть купон
12
Всего от 12 798 рублей за готовый вариант вашей новой кухни!
Открыть купон
14
Товары для декора HÖSTKVÄLL: текстиль, столовая посуда от 149 рублей и не только!
Открыть купон
18
Мебель, кашпо, подушки и другие товары для балкона и сада от 49 рублей!
Открыть купон
10
Аксессуары для балконного интерьера от 199 рублей!
Открыть купон
14
Товары для кухни по цене от 99 рублей!
Открыть купон
18
От 199 рублей за офисную мебель и канцелярию для работы!
Открыть купон
12
Подвесные светильники по цене от 499 рублей!
Открыть купон
16
Вазы всего от 59 рублей!
Открыть купон
18
Полотенца из каталога по цене от 119 рублей!
Открыть купон
16
Дачные лейки и опрыскиватели всего от 99 рублей!
Открыть купон
10
Горшки и кашпо для цветов всего от 29 рублей!
Открыть купон
18
Двухъярусная кровать из сосны всего за 11 499 рублей!
Открыть купон
12
Сменные чехлы для мебели от 499 рублей!
Открыть купон
14
Безопасный контейнер «VARIERA ВАРЬЕРА» для хранения за 249 рублей!
Открыть купон
10
Мебель и полки для хранения вещей от 259 рублей!
Открыть купон
18
От 149 рублей за экологичные товары!
Открыть купон
10
Идеи для вашего гардероба по цене от 1699 рублей!
Открыть купон
14
Товары для малышей по цене от 109 рублей!
Открыть купон
18
Подставка под телевизор по цене от 1299 рублей!
Открыть купон
12
Аксессуары и мебель для создания отдыха на балконе по цене от 59 рублей!
Открыть купон
12
Стильный кувшин стоимостью 1799 рублей!
Открыть купон
14
Подставки и пьедесталы для растений по цене от 299 рублей!
Открыть купон
18
Товары для теплицы и ухода за растениями по цене от 199 рублей!
Открыть купон
16
Мебель от «ГОДМОРГОН» для ванной комнаты от 1299 рублей!
Открыть купон
14
Чехлы и подушки для уютного сада от 300 рублей!
Открыть купон
16
Приобретай комод всего за 2399 рублей!
Открыть купон
10
Контейнер для хранения вещей PÄRKLA за 139 рублей!
Открыть купон
10
Мебель для обустройства сада от 3798 рублей!
Открыть купон
16
Подборка товаров из всех категорий от 7 рублей!
Открыть купон
14
Ножка «KRILLE КРИЛЛЕ» для столешниц стоимостью 1000 рублей!
Открыть купон
12
Диваны IKEA по цене от 5499 рублей!
Открыть купон
12
Полный список скидок магазина IKEA – в одном месте!
Открыть купон
16
Приобретайте бытовую технику по цене от 799 рублей!
Открыть купон
10
Наборы стеклянных стаканов от 499 рублей!
Открыть купон
14
Товары для сада и дачи по цене от 69 рублей!
Открыть купон
10
Подставка для документов за 149 рублей!
Открыть купон
14
Необходимые мелочи по цене до 299 рублей!
Открыть купон
14
Ящики и секции для хранения одежды и обуви по цене от 99 рублей!
Открыть купон
18
Провода и удлинители от 99 рублей!
Открыть купон
14
Двухместный диван-кровать SVENSTA всего за 5799 рублей!
Открыть купон
12
От 149 рублей за новинки!
Открыть купон
12
Украшения и аксессуары для дома всего от 99 рублей!
Открыть купон
16
Аксессуары для ванной комнаты от 49 рублей!
Открыть купон
18
Товары для обустройства ванной комнаты по цене от 49 рублей!
Открыть купон

Купоны и промокоды сайтов, похожих на IKEA

12
Товары для дома и уюта производителя IKEA с экономией до 40% и -500 рублей по промокоду в CDEK.Shopping! Все промокоды CDEK.Shopping (купонов: 38)
Открыть код
29
Выгода 3% при приобретении товаров в M-lion по промокоду! Все промокоды M-lion (купонов: 10)
Открыть код
15
Допонительная выгода 10% при покупке удобных матрасов по коду в Consul Holding! Все промокоды Consul Holding (купонов: 11)
Открыть код
10
Выгода 500 рублей при покупке от 10 000 рублей по промокоду в «Мебельоптторг»! Все промокоды Мебельоптторг (купонов: 8)
Открыть код
14
Широкий ассортимент мебели и других товаров со скидкой до 5000 рублей по промокоду! Все промокоды Divan Boss (купонов: 16)
Открыть код
23
-500 рублей на весь заказ при вводе промокода! Все промокоды Твой Дом (купонов: 23)
Открыть код
10
-5% на смесители DAMIXA при активации кода! Все промокоды Водопад (купонов: 22)
Открыть код
19
Ванны и другие товары бренда Wotte с экономией 7% по промокоду в Gidro butik! Все промокоды Gidro butik (купонов: 10)
Открыть код
14
Выгода 7% при покупке люстр, светильников и не только по коду в «Дивайн Лайт»! Все промокоды Дивайн Лайт (купонов: 15)
Открыть код
12
Экономия 15% при покупке трековых светильников с использованием промокода! Все промокоды LedRus (купонов: 13)
Открыть код
20
-5% дополнительно при заказе товаров для дома по промокоду! Все промокоды COZY HOME (купонов: 16)
Открыть код
24
Все товары с выгодой 10% по промокоду! Все промокоды Евродом (купонов: 15)
Открыть код
10
Экономия 25% при покупке сантехники избранных брендов по промокоду! Все промокоды Сантехника Тут (купонов: 20)
Открыть код