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Действующие купоны JET Sharing на январь - февраль 2024

27
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25
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15
Не пропусти! Аренда самоката через приложение по цене от 35 тенге в минуту! (iOS)
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28
Не пропусти! Самокат в аренду через приложение от 35 тенге/минута! (Android)
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24
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Аренда быстрого самоката на час всего за 1885 тенге! (iOS)
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19
Самокат в аренду через приложение на час за 1885 тенге! (Android)
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Старт поездки за 100 тенге! (Android)
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Поездка на самокате по цене от 0,31 ₾ в минуту! (Android)
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Поездка на самокате всего от 0,35 ₾ в минуту! (iOS)
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