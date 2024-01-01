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Прокат велосипедов и самокатов
JET Sharing
Действующие купоны JET Sharing на январь - февраль 2024
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до 31 января 2024, 23:59
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18
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Все промокоды GetTransfer (купонов: 4)
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Целых 300 бонусов на поездку по промокоду! (Android)
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Не пропусти! Аренда самоката через приложение по цене от 35 тенге в минуту! (iOS)
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Не пропусти! Самокат в аренду через приложение от 35 тенге/минута! (Android)
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Дополнительная скидка 5% при заказе трансфера по промокоду в Kiwitaxi!
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Аренда быстрого самоката на час всего за 1885 тенге! (iOS)
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Самокат в аренду через приложение на час за 1885 тенге! (Android)
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Старт всего 100 тенге! (iOS)
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Поездка на самокате всего от 0,35 ₾ в минуту! (iOS)
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Электросамокат в аренду на 60 минут стоимостью 19 ₾! (Android)
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Аренда самоката на 60 минут за 19 ₾! (iOS)
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