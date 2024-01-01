Мы заметили, что у тебя включено расширение блокировки или внутренняя блокировка браузера. Доступ ко всем возможностям сайта может быть ограничен.
Мы используем cookies для вашего удобства. Узнать больше
ПРОМОКОДЫ
FUN & SUN
Лента Онлайн
Torrefacto
Сушитека
24ТВ
Savage
Francesco Donni
Lost Ark
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Еда
  4. Суши-бары
  5. Касуро

Действующие купоны Касуро на январь - февраль 2024

14
-10% на все позиции в меню при самовывозе по специальному промокоду!
Открыть код
31
Выгода 20% по промокоду при первой покупке в ресторанах сервиса «Яндекс.Еда»! (Android) Все промокоды Яндекс.Еда (купонов: 25)
Открыть код
16
Получи подарок при повторном заказе по промокоду!
Открыть код
12
Дополнительный ролл при заказе по промокоду в мобильном приложении! (Android)
Открыть код
14
Дополнительный ролл при заказе по промокоду в мобильном приложении! (iOS)
Открыть код
20
Выгода 22% по промокоду при заказе пиццы и других блюд в «Папа Джонс»! Все промокоды Папа Джонс (купонов: 10)
Открыть код
10
Получай роллы в подарок при заказе от 1790 рублей!
Открыть купон
18
Получи 500 баллов за первый заказ!
Открыть купон
16
Ароматные блюда по цене от 120 рублей! (г. Барнаул)
Открыть купон
18
Весь заказ с экономией 15% именинникам!
Открыть купон
14
Бонусная система: получай кешбэк 5% от суммы покупки!
Открыть купон
16
Бесплатная доставка!
Открыть купон
18
Полный список скидок службы доставки «Касуро» – в одном месте!
Открыть купон

Купоны и промокоды сайтов, похожих на Касуро

14
Сэкономь 15% при заказе любых блюд по коду в Rostic's! (Android) Все промокоды Rostic's (купонов: 13)
Открыть код
12
Аппетитный ролл «Запеченная калифорния» в подарок по коду в «Хатимаки»! (iOS) Все промокоды Хатимаки (купонов: 31)
Открыть код
20
Получи скидку 25% по промокоду при заказе вкусных блюд с самовыносом в «Сушитория»! (iOS) Все промокоды Сушитория (купонов: 13)
Открыть код