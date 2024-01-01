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Прокат велосипедов и самокатов
URent
Актуальные промокоды URent на январь - февраль 2024
Работа URent приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
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20
70 бонусных рублей на счет при активации промокода! (iOS)
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Действует
до 31 января 2024, 23:59
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25
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Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды ГрузовичкоФ (купонов: 8)
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10
70 бонусных рублей при активации промокода! (Android)
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
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20
70 рублей на аренду электросамокатов и велосипедов по промокоду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
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10
70 рублей на аренду электросамокатов и велосипедов по промокоду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
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10
Аренда девайсов в «Мой Девайс» с экономией 300 рублей при вводе промокода!
Промокод действует
Действует
до 31 января 2024, 23:59
Все промокоды Мой Девайс (купонов: 8)
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10
Скидка 59% при оформлении подписки Plus на 6 месяцев! (iOS)
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Экономия 59% при оформлении подписки на полгода! (Android)
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Подключение подписки Plus для регулярных поездок на 3 месяца со скидкой 54%!
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Покупка подписки на тариф Plus на 3 месяца с экономией 54%! (Android)
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Покупка тарифа Plus на 1 месяц с экономией 20%! (iOS)
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Оформление тарифного плана Plus на 1 месяц с экономией 20%! (Android)
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Бронирование электросамоката – бесплатно!
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Старт за 0 рублей при аренде самоката в приложении URent! (iOS)
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