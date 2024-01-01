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Актуальные промокоды URent на январь - февраль 2024

Новых промокодов нет Работа URent приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
20
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25
Заказывай грузоперевозку от компании «ГрузовичкоФ» с экономией 15% при вводе промокода! Все промокоды ГрузовичкоФ (купонов: 8)
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10
70 бонусных рублей при активации промокода! (Android)
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20
70 рублей на аренду электросамокатов и велосипедов по промокоду! (Android)
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10
70 рублей на аренду электросамокатов и велосипедов по промокоду! (iOS)
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10
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10
Скидка 59% при оформлении подписки Plus на 6 месяцев! (iOS)
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Экономия 59% при оформлении подписки на полгода! (Android)
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Подключение подписки Plus для регулярных поездок на 3 месяца со скидкой 54%!
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Покупка подписки на тариф Plus на 3 месяца с экономией 54%! (Android)
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20
Покупка тарифа Plus на 1 месяц с экономией 20%! (iOS)
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20
Оформление тарифного плана Plus на 1 месяц с экономией 20%! (Android)
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10
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10
Старт за 0 рублей при аренде самоката в приложении URent! (iOS)
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Старт за 0 рублей при аренде самоката в URent! (Android)
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Кешбэк 3% за поездки в «Ситидрайв» и «Ситимобил» с подпиской «Сити»! (Android)
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Подписка Plus для регулярных поездок со скидкой до 59%! (Android)
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Начало поездки за 50 рублей! (Android)
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Самокат в аренду на 1 час всего 444 рублей! (Android)
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Самокат в аренду на 1 час по цене 444 рублей! (iOS)
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