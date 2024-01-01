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Яндекс.Еда KZ
Действующие купоны Яндекс.Еда KZ на апрель - май 2024
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-1500 тенге при первых трех покупках блюд из ресторанов по промокоду!
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Экономия 30% при покупке избранных комбо в Burger King!
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Блюдо бесплатно и бесплатная доставка при заказе в ресторане «Тарым»!
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Пицца с бесплатной доставкой!
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Вакансия на должность курьера в «Яндекс.Еда KZ»!
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Сочный шашлык с бесплатной доставкой!
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Блюда «Халяль» с бесплатной доставкой! (г. Алматы)
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Поке и боулы с бесплатной доставкой!
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Вкусные завтраки с бесплатной доставкой в приложении! (Android)
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Вкусные завтраки с бесплатной доставкой в приложении! (iOS)
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Бесплатная доставка из KFC в приложении! (iOS)
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Бесплатная доставка из KFC в приложении! (Android)
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Бесплатная доставка!
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-20% при заказе блюд из меню по промокоду в «Тануки KZ»!
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