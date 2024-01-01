✕
Мы заметили, что у тебя включено расширение блокировки или внутренняя блокировка браузера. Доступ ко всем возможностям сайта может быть ограничен.
Мы используем cookies для вашего удобства.
Узнать больше
×
ПРОМОКОДЫ
ПРОМОКОДЫ
Сайты по категориям
Авто и мото
Сайтостроение
Моб. приложения
Компьютерные игры
Отдых и развлечения
Зоотовары
Услуги
Путешествия и туризм
Еда
Подарки и цветы
Техника и ПО
Для дома и дачи
Одежда
Красота и здоровье
Все категории
Сезонные скидки
FAQ
Золотое яблоко
Yami Yami
Горздрав
LootRun
Creatium
Tutu.ru
Яндекс Практикум
Тинькофф Путешествия
Главная
Сайты по категориям
Еда
Продукты и вода
Яндекс.Лавка
Действующие купоны Яндекс.Лавка на апрель - май 2024
Поделитесь:
19
Большой выбор продуктов и готовой еды с экономией 1000 рублей по коду в приложении! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
22
Готовая еда и продукты с экономией 1000 рублей по коду в приложении! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
13
Выгода 51% по промокоду при покупке любых товаров в приложении! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
14
-51% по промокоду при покупке товаров в приложении! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
25
Продукты и готовая еда с выгодой 45% по коду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
27
Большой выбор продуктов и готовой продукции с экономией 45% по коду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
13
Скидка 35% при заказе товаров по промокоду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
13
-35% при покупке товаров по коду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
12
Скидка 300 рублей при покупке товаров по промокоду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
23
Скидка 300 рублей при заказе любых товаров по коду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
22
До -40% при заказе товаров из специальной подборки!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
22
Выгода до 30% при покупке новинок!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
29
Экономия 30% при первом заказе товаров!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
28
Открытая вакансия на должность кладовщика-комплектовщика у партнера «Яндекс.Лавки»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
19
Скидки до 30% при заказе блюд!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
21
Скидки до 30% при заказе фруктов из подборки!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
17
Экономия до 30% при покупке готовой еды в мобильном приложении! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Выгода до 30% при заказе готовой еды в мобильном приложении! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
28
Кешбэк до 20% бонусами при заказах!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
17
Ароматный свежий хлеб со скидкой до 30%!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
27
Скидки до 30% при покупке продуктов марки «Из Лавки»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
32
Бесплатная доставка за 15 минут!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Купоны и промокоды сайтов, похожих на Яндекс.Лавка
Поделитесь:
10
Канапе «Мини-бургеры с курицей и беконом» бесплатно к заказу свыше 3000 рублей при вводе промокода в MoscowFood!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Moscow Food (купонов: 14)
Открыть код
Поделитесь:
22
Оформляй первый заказ со скидкой 10% при вводе промокода в BeFit!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды BeFit (купонов: 23)
Открыть код
Поделитесь:
16
Первый заказ еды с экономией 1500 рублей по промокоду в JustFood!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды JustFood (купонов: 11)
Открыть код
Поделитесь:
10
Вкусная запеканка с вишней в подарок по промокоду в «Михайлик kitchen»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Михайлик kitchen (купонов: 7)
Открыть код
Поделитесь:
22
Выгода 1000 рублей при первом заказе продуктов с рецептами в Elementaree по промокоду!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Elementaree (купонов: 14)
Открыть код
Поделитесь:
18
Скидка 15% при покупке готовых наборов питания по промокоду в «Польза.Диет»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Польза.Диет (купонов: 9)
Открыть код
Поделитесь:
20
Для действующих клиентов! -3% по промокоду на весь ассортимент товаров в Nuts24!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Nuts24 (купонов: 11)
Открыть код
Поделитесь:
19
Тофу, темпе, сейтан со скидкой 10% по специальному коду в Vegafood!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Vegafood (купонов: 10)
Открыть код
Поделитесь:
28
Экономия 20% при первом заказе продуктов и не только + бесплатная доставка по промокоду в «Пятерочке Доставке»! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Пятерочка Доставка (купонов: 24)
Открыть код
Поделитесь:
10
Первый заказ с экономией 10% по промокоду в «Омолоко»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Омолоко (купонов: 9)
Открыть код
Поделитесь:
10
Экономия 35% при оформлении заказа из магазина по коду в приложении «Деливери»! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Деливери (купонов: 22)
Открыть код
Поделитесь:
18
Весь ассортимент товаров в «Перекресток Впрок» с экономией 24% по промокоду! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Перекресток Впрок (купонов: 22)
Открыть код
Поделитесь:
16
Три блюда из набора «Сет завтраков» бесплатно после ввода промокода на сайте «Ужин дома»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Ужин дома (купонов: 9)
Открыть код
Поделитесь:
10
Выгода 400 рублей при покупке любой продукции по промокоду во «ВкусВилл»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды ВкусВилл (купонов: 24)
Открыть код
Поделитесь:
18
Дополнительная выгода 200 рублей при заказе любых товаров от 800 рублей в «Самокат»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Самокат (купонов: 10)
Открыть код
Поделитесь:
25
Продукты и другие товары с экономией 600 рублей по промокоду в «Глобус»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Глобус (купонов: 26)
Открыть код
Поделитесь:
20
Запеченный ролл с угрем и сливочным сыром за 0 рублей по промокоду в «Важной Рыбе»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Важная Рыба (купонов: 14)
Открыть код
Поделитесь:
12
-10% по промокоду на заказ в сырной лавке! (г. Москва)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Сырный Сомелье (купонов: 7)
Открыть код
Поделитесь:
27
Первый заказ вкусных блюд в «Яндекс.Еде» со скидкой 20% при активации промокода!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Яндекс.Еда (купонов: 32)
Открыть код
Поделитесь:
20
Экономия 10% при онлайн-заказе блюд по промокоду в «Костис»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Костис (купонов: 8)
Открыть код