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Такси
Яндекс Go: Такси
Действующие купоны Яндекс Go: Такси на апрель - май 2024
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14
Поездка на такси с экономией 300 рублей по промокоду! (iOS)
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до 30 апреля 2024, 23:59
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28
Путешествие на такси с экономией 300 рублей при использовании промокода! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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23
Путешествие на такси с экономией 100 рублей при активации промокода! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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18
Путешествие на такси со скидкой 100 рублей при активации промокода! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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11
Доставка из магазинов со скидкой 500 рублей при вводе промокода! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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12
Доставка из магазинов со скидкой 500 рублей при вводе промокода! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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21
Доступ к заказу такси без подключения к интернет-сети! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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22
Подача машины без интернета! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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26
Путешествия на такси с возвратом 10% стоимости при оформлении карты «Мир»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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21
Возврат кешбэком 10% за поездки на такси! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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13
Кешбэк 10% баллами за поездки на такси! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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20
Кешбэк до 15% за поездки и другие бонусы при оформлении карты «Пэй»! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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Выгодный кешбэк до 15% за поездки и другие бонусы при оформлении карты «Пэй»! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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Оплата путешествий баллами в «Яндекс Go Такси»! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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19
Оплата поездок накопленными баллами в «Яндекс Go Такси»! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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16
Поездки на такси с экономией до 10% по тарифу «Пройтись»! (iOS)
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до 30 апреля 2024, 23:59
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Поездки на такси со скидками до 10% по тарифу «Пройтись»! (Android)
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Ближайшая машина в кратчайшие сроки по тарифу «Самый быстрый»! (iOS)
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Ближайшая машина в кратчайшие сроки по тарифу «Самый быстрый»! (Android)
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Отправь детали поездки! (iOS)
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Действует
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Отправляй детали поездки на такси! (Android)
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