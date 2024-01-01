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  5. Яндекс Go: Такси

Действующие купоны Яндекс Go: Такси на апрель - май 2024

14
Поездка на такси с экономией 300 рублей по промокоду! (iOS)
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28
Путешествие на такси с экономией 300 рублей при использовании промокода! (Android)
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23
Путешествие на такси с экономией 100 рублей при активации промокода! (iOS)
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18
Путешествие на такси со скидкой 100 рублей при активации промокода! (Android)
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11
Доставка из магазинов со скидкой 500 рублей при вводе промокода! (iOS)
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12
Доставка из магазинов со скидкой 500 рублей при вводе промокода! (Android)
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21
Доступ к заказу такси без подключения к интернет-сети! (iOS)
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22
Подача машины без интернета! (Android)
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26
Путешествия на такси с возвратом 10% стоимости при оформлении карты «Мир»!
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21
Возврат кешбэком 10% за поездки на такси! (iOS)
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13
Кешбэк 10% баллами за поездки на такси! (Android)
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20
Кешбэк до 15% за поездки и другие бонусы при оформлении карты «Пэй»! (iOS)
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18
Выгодный кешбэк до 15% за поездки и другие бонусы при оформлении карты «Пэй»! (Android)
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28
Оплата путешествий баллами в «Яндекс Go Такси»! (iOS)
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19
Оплата поездок накопленными баллами в «Яндекс Go Такси»! (Android)
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16
Поездки на такси с экономией до 10% по тарифу «Пройтись»! (iOS)
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28
Поездки на такси со скидками до 10% по тарифу «Пройтись»! (Android)
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20
Ближайшая машина в кратчайшие сроки по тарифу «Самый быстрый»! (iOS)
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24
Ближайшая машина в кратчайшие сроки по тарифу «Самый быстрый»! (Android)
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33
Отправь детали поездки! (iOS)
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26
Отправляй детали поездки на такси! (Android)
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16
Вызов нескольких авто в приложении «Яндекс Go: Такси»! (iOS)
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18
Заказ двух и более авто в мобильном приложении! (Android)
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16
Сервис «Яндекс Go для бизнеса»: единая платформа для всех задач!
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28
Все сервисы от доставки продуктов до расписания транспорта в одном месте!
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Поездка на каршеринге в «СитиДрайв» за 1 рубль с действующим промокодом! Все промокоды СитиДрайв (купонов: 17)
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