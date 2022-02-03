Блины с дырочками на молоке и кипятке
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Тонкие, ажурные, очень вкусные — эти блины будут именно такими.
Время приготовления
Общее
40 мин.
Активное
(требуется ваше участие)
30 мин.
Ингредиенты
Яйца
4 штуки
Сахар
3–4 ст. ложки
Растительное масло
3 ст. ложки + для смазывания
Молоко
500 мл
Мука
280 г
Вода
500 мл
Приготовление
- 1․
Венчиком взбейте яйца, сахар и масло.
- 2․
Влейте молоко, тщательно перемешайте.
- 3․
Порциями всыпайте просеянную муку и перемешивайте. В тесте не должно остаться комочков.
- 4․
Добавьте кипяток и снова взбейте венчиком.
- 5․
Перед приготовлением первого блина немного смажьте маслом хорошо разогретую антипригарную сковороду. Вылейте немного теста, разровняйте его по дну, чтобы получился тонкий слой. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.Жарить блины нужно на сильном огне.
- 6․
Таким же образом приготовьте остальные блины. Смазывать сковороду больше не нужно.
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