Свежее
Новости
Интернет
Тесты
Покупки
Стать богатым
Android
iOS
Здоровье
Работа и учёба
Кино
Еда
Жизнь
Отношения
Путешествия
Все рубрики
Блины с дырочками на молоке и кипятке
40 мин.

Блины с дырочками на молоке и кипятке

Избранное
0

Тонкие, ажурные, очень вкусные — эти блины будут именно такими.

Время приготовления

Общее
40 мин.
Активное

(требуется ваше участие)

30 мин.

Ингредиенты

Яйца
4 штуки
Сахар
3–4 ст. ложки
Растительное масло
3 ст. ложки + для смазывания
Молоко
500 мл
Мука
280 г
Вода
500 мл

Приготовление

  1. 1․

    Венчиком взбейте яйца, сахар и масло.

  2. 2․

    Влейте молоко, тщательно перемешайте.

  3. 3․

    Порциями всыпайте просеянную муку и перемешивайте. В тесте не должно остаться комочков.

  4. 4․

    Добавьте кипяток и снова взбейте венчиком.

  5. 5․

    Перед приготовлением первого блина немного смажьте маслом хорошо разогретую антипригарную сковороду. Вылейте немного теста, разровняйте его по дну, чтобы получился тонкий слой. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

    Жарить блины нужно на сильном огне.
  6. 6․

    Таким же образом приготовьте остальные блины. Смазывать сковороду больше не нужно.

Десерты и выпечкаРусская кухня
Если нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Обложка: Anastasia_Panait / Shutterstock

Вам понравился рецепт? Оцените его!

Поделитесь своим мнением в комментариях
© 2022 Лайфхакер

С этим блюдом готовят

Блинный торт со сметанным кремом
Блинный торт со сметанным кремом
Блинный торт с шоколадной пастой
Блинный торт с шоколадной пастой
Блинный торт с курицей и грибами
Блинный торт с курицей и грибами
Оригинальный блинный торт с карамельным соусом
Оригинальный блинный торт с карамельным соусом
Показать ещё

Похожие рецепты

Овсяные блины на молоке
Овсяные блины на молоке
Гречневые блины на молоке
Гречневые блины на молоке
Дрожжевые блины на молоке
Дрожжевые блины на молоке
Блины на молоке с ванилином
Блины на молоке с ванилином
Показать ещё