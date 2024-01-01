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Актуальные промокоды Whoosh на январь - февраль 2024

Новых промокодов нет Работа Whoosh приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
30
50 бонусных рублей на счет по промокоду! (iOS)
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10
Аренда девайсов в «Мой Девайс» с экономией 300 рублей при вводе промокода! Все промокоды Мой Девайс (купонов: 8)
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27
Бесплатный старт на самокате по коду! (Android)
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26
150 тенге на твой счет по промокоду! (iOS)
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13
Аренда электросамоката с выгодой до 50% и бесплатным стартом на месяц!
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26
Все виды работ со скидкой 10% по промокоду! Все промокоды Zaochnik (купонов: 7)
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16
Бесплатный старт на самокате при активации промокода! (iOS)
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9
50 бонусных рублей на счет по коду! (Android)
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16
150 бонусных тенге на счет по промокоду! (Android)
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19
Подписка на 7 дней совершенно бесплатно! (Android)
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21
Подписка на 7 дней за 0 рублей! (iOS)
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10
Экономия 120 тенге за привязку банковской карты в приложении! (Android)
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24
Скидка 120 тенге за добавление карты! (iOS)
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11
Экономия 15 рублей за привязку банковской карты в приложении! (iOS)
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23
Скидка 15 рублей за привязку банковской карты! (Android)
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17
Подарочный сертификат на поездки стоимостью начиная от 300 рублей!
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20
Бесплатное ожидание: бронирование до трех самокатов!
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28
Аренда самоката по цене от 29 тенге! (iOS)
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12
Поездка на самокате всего лишь от 7 рублей/минуту! (Android)
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33
Аренда электросамоката по цене от 7 рублей в минуту! (iOS)
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29
Аренда электросамоката всего лишь от 29 тенге в минуту! (Android)
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16
Аренда самоката на 24 часа за 890 рублей! (Android)
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29
Начало поездки стоимостью всего 50 рублей! (iOS)
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27
Старт поездки всего 50 рублей! (Android)
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27
Аренда самоката на 24 часа всего за 890 рублей! (iOS)
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20
Подписка на 30 дней по цене 399 рублей! (iOS)
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27
Подписка на месяц за 399 рублей! (Android)
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16
Подписка на 7 дней в приложении стоимостью 149 рублей! (Android)
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23
Подписка на 7 дней в приложении всего 149 рублей! (iOS)
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15
Подписка на 7 дней за 190 тенге! (iOS)
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24
Подписка в приложении Whoosh на 7 дней по цене 190 тенге! (Android)
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22
Страхование для поездки на самокате стоимостью 35 рублей!
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21
Поездка на электровелосипеде стоимостью от 7,5 рублей! (Android)
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27
Поездка на велосипеде от 7,5 рублей! (iOS)
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