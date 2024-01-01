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Акции и промокоды для тех, кто распоряжается деньгами с умом

В этом разделе Лайфхакера вы найдёте выгодные предложения и акции в самых разных магазинах: «Яндекс Маркете», Ozon, AliExpress и многих других. Вот как это работает:

  1. Найдите нужный бренд, магазин или сервис при помощи выпадающего меню или поиска.
  2. Выберите понравившийся купон на странице магазина и откройте его.
  3. Если в купоне есть промокод, скопируйте его и переходите по ссылке на сайт магазина или сервиса. Если кода нет — просто переходите по ссылке, чтобы воспользоваться акционным предложением.
  4. Добавьте нужные товары в корзину и начните оформление заказа. В процессе появится поле для вставки промокода.
  5. Вставьте промокод в это поле. Он активируется автоматически или при нажатии специальной кнопки рядом. Сумма заказа при этом пересчитается — вы получите скидку, подарок или бонус.
  6. Если специального поля для промокода нет, укажите его в комментарии к заказу. Менеджер магазина сам активирует скидку или бонус.
  7. Если вы перешли по ссылке без промокода, никаких специальных действий не требуется. Просто воспользуйтесь акцией, о которой говорилось в купоне.