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Акции и промокоды для тех, кто распоряжается деньгами с умом
В этом разделе Лайфхакера вы найдёте выгодные предложения и акции в самых разных магазинах: «Яндекс Маркете», Ozon, AliExpress и многих других. Вот как это работает:
- Найдите нужный бренд, магазин или сервис при помощи выпадающего меню или поиска.
- Выберите понравившийся купон на странице магазина и откройте его.
- Если в купоне есть промокод, скопируйте его и переходите по ссылке на сайт магазина или сервиса. Если кода нет — просто переходите по ссылке, чтобы воспользоваться акционным предложением.
- Добавьте нужные товары в корзину и начните оформление заказа. В процессе появится поле для вставки промокода.
- Вставьте промокод в это поле. Он активируется автоматически или при нажатии специальной кнопки рядом. Сумма заказа при этом пересчитается — вы получите скидку, подарок или бонус.
- Если специального поля для промокода нет, укажите его в комментарии к заказу. Менеджер магазина сам активирует скидку или бонус.
- Если вы перешли по ссылке без промокода, никаких специальных действий не требуется. Просто воспользуйтесь акцией, о которой говорилось в купоне.