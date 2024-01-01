Компьютерные игры давно перестали считаться развлечением только для детей и подростков. Сюжеты, основанные на популярных книгах и фильмах, невероятно реалистичные миры и механика, которая становится более сложной и захватывающей, — всё это привлекает и взрослую аудиторию. В нашей подборке вы найдёте одиночные и многопользовательские стратегии, симуляторы, аркады, а также игры в других жанрах от признанных разработчиков и популярных игровых сервисов. Прежде чем купить игру, примените купоны, чтобы получить дополнительные скидки и бонусы.