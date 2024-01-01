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Яндекс.Еда
Действующие купоны Яндекс.Еда на апрель - май 2024
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24
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Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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25
-600 рублей при покупке продуктов из магазина после ввода промокода! (Android)
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Выгода 600 рублей при покупке продуктов из магазина по промокоду! (iOS)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
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Скидка 300 рублей при заказе в магазинах или ресторанах по коду!
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Действует
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34
-20% при заказе из ресторанов или магазинов по коду!
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Действует
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Экономия 35% при заказе из магазина по промокоду! (Android)
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26
-35% при покупке из любого магазина по промокоду! (iOS)
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Скидка 25% при первом заказе блюд из ресторана по промокоду! (Android)
Промокод действует
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Экономия 25% при заказе блюд из любого ресторана по коду! (iOS)
Промокод действует
Действует
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Оформление заказа из ресторана с выгодой 20% по промокоду!
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-300 рублей при заказе блюд из ресторанов по промокоду!
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Выгода 350 рублей при онлайн-заказе из магазина по промокоду! (Android)
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