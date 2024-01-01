✕
Мы заметили, что у тебя включено расширение блокировки или внутренняя блокировка браузера. Доступ ко всем возможностям сайта может быть ограничен.
Мы используем cookies для вашего удобства.
Узнать больше
×
ПРОМОКОДЫ
ПРОМОКОДЫ
Сайты по категориям
Авто и мото
Сайтостроение
Моб. приложения
Компьютерные игры
Отдых и развлечения
Зоотовары
Услуги
Путешествия и туризм
Еда
Подарки и цветы
Техника и ПО
Для дома и дачи
Одежда
Красота и здоровье
Все категории
Сезонные скидки
FAQ
Yami Yami
Золотое яблоко
Kuppersberg
Фоксфорд
Kuchenland
KazanExpress
НДФЛка
Hoff
Главная
Сайты по категориям
Еда
Суши-бары
Сакура
Действующие купоны Сакура на апрель - май 2024
Поделитесь:
18
Ролл «Калифорния» с тигровой креветкой в подарок к заказу по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
23
Скидка 37% при покупке сета «1,5 кг мега вкусных роллов» по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
12
Сет из 45 запеченных кусочков с выгодой 40% по промокоду! (г. Москва)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
15
Необычный сет «55 кусочков» со скидкой 47% по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
26
Выгода 38% при покупке вкусного сета «Любимые 1,5 кг роллов» по промокоду! (г. Москва)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
25
Сет «Любимый килограмм» с выгодой 42% по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
15
Аппетитный набор «Особый: 2 кг роллов» с приятной скидкой 37% по промокоду! (г. Москва)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
34
Экономия 38% при онлайн-заказе набора «7 супер роллов» по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
22
Аппетитный набор «Мега вкусный килограмм» с выгодой 36% по промокоду! (г. Москва)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
14
Вкусный набор «5 запеченных роллов» с выгодой 36% по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
19
Набор из девяти роллов со скидкой 34% при вводе промокода! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
27
Вкусный набор «3 супер пиццы» с экономией 32% по промокоду! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть код
Поделитесь:
27
Большой выбор пирогов с выгодой до 50% в определенное время!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
29
Доставка еды ночью с экономией до 50%! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
18
Собирай набор пицц всего по 345 рублей!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
21
Скидки до 25% при заказе «Джуниор Комбо»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
20
Второй ролл бесплатно к заказу! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
20
До -15% лояльным клиентам в «Сакуре»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
16
Блюдо на выбор за 0 рублей в честь дня рождения!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
28
Получи второе блюдо бесплатно! (г. Москва)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
33
Бесплатная доставка по г. Санкт-Петербургу!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Поделитесь:
12
Все акции, скидки и промокоды «Сакура» – в одном месте!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Открыть купон
Купоны и промокоды сайтов, похожих на Сакура
Поделитесь:
22
Скидка 500 рублей при заказе блюд японской кухни по промокоду в «Якитории»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Якитория (купонов: 11)
Открыть код
Поделитесь:
24
Вся продукция из каталога Bombbar со скидкой 15% по эксклюзивному промокоду!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Bombbar (купонов: 17)
Открыть код
Поделитесь:
16
-15% при оплате блюд на любой вкус по промокоду от «Граф Краснов»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Граф Краснов (купонов: 8)
Открыть код
Поделитесь:
19
Налетай! Две половинки ролла в подарок к заказу по промокоду в «Важная Рыба»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Важная Рыба (купонов: 14)
Открыть код
Поделитесь:
20
Экономия 20% при онлайн-заказе третьего набора по промокоду в «Суши Шоп»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Суши Шоп (купонов: 8)
Открыть код
Поделитесь:
19
Блюдо на выбор в подарок по промокоду в PizzaSushiWok!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды PizzaSushiWok (купонов: 17)
Открыть код
Поделитесь:
10
Выгода 30% при онлайн-заказе набора из 4-х пицц «Ниндзя сет» по промокоду в Pizza Mafia! (г. Санкт-Петербург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Pizza Mafia (купонов: 19)
Открыть код
Поделитесь:
23
Экономия 350 рублей при покупке из любого магазина по промокоду в «Яндекс.Еда»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Яндекс.Еда (купонов: 32)
Открыть код
Поделитесь:
10
Получи выгоду 15% при заказе пиццы, роллов и других блюд в приложении «Сушитория»! (Android)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Сушитория (купонов: 13)
Открыть код
Поделитесь:
19
«Торио сет» бесплатно после ввода промокода в «Нияме»!
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Нияма (купонов: 21)
Открыть код
Поделитесь:
16
Сытный набор «ПЯТЬница, 1 кг» всего за 1299 рублей по промокоду! (г. Екатеринбург)
Промокод действует
Действует
до 30 апреля 2024, 23:59
Все промокоды Суши Wok (купонов: 14)
Открыть код