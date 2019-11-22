Chrome автоматически обновляет открытые вкладки, если вернуться к ним спустя несколько минут, — заставляя вас ждать, пока страницы загрузятся. Чтобы не тратить время зря, особенно при работе с большим количеством вкладок, отключите их автообновление.

Раньше соответствующую функцию можно было деактивировать в разделе скрытых настроек браузера, но в Chrome 75.0 убрали эту опцию. Сейчас уже нельзя запретить автоматическое обновление открытых вкладок стандартными средствами, однако это можно сделать с помощью специального расширения.

Перейдите по ссылке в интернет‑магазин Chrome.

Нажмите кнопку «Установить», а затем «Установить расширение».

Активируйте плагин, нажав на его иконку в строке меню.

Готово!

Убедиться, что вкладки больше не будут перезагружаться, можно вбив в адресную строку chrome://discards и посмотрев столбик Auto Discardable — напротив каждой страницы там должен стоять крестик.

Не забывайте, что, отключив автообновление, вы не увидите последних изменений в содержимом старых вкладок. Кроме того, браузер будет использовать больше системных ресурсов, что может снизить быстродействие на слабых компьютерах.