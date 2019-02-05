7 хитростей с URL-адресом YouTube, о которых вы могли не знать
1. Отправка ссылки на любую часть видео
Когда вы копируете ссылку на видео с YouTube и отправляете её другу, ролик начинается сначала. Если же вам надо показать только определённый отрезок, добавьте небольшую метку в URL-адрес. Это можно сделать тремя способами.
1. Написать нужный тайм-код самостоятельно. Для этого в конце URL-адреса видео требуется добавить &t=YmXXs, где Y — минуты, а XX — секунды. Использовать обе переменные необязательно.
|Обычный адрес видео
|С тайм-кодом
|youtube.com/watch?v=a1sWMRaEahg
|youtube.com/watch?v=a1sWMRaEahg&t=7m42s
2. В конце URL-адреса ввести &start=30, где 30 — количество секунд, которые надо пропустить.
|Обычный адрес видео
|С тайм-кодом
|youtube.com/watch?v=AKEpNl9A3JA
|youtube.com/watch?v=AKEpNl9A3JA&start=320
3. Открыть видео, нажать на кнопку «Поделиться» и поставить галочку на «Начало». Появится ссылка на видео с меткой в том месте, где вы закончили просмотр.
2. Создание зацикленного видео
На YouTube очень много клипов и различных саундтреков. Если вы вдруг наткнулись на какую-то песню и хотите её переслушивать снова и снова, необязательно искать 10-часовую версию. Чтобы зациклить видео, достаточно написать youtuberepeater.com в начале URL вместо youtube.com.
|Обычный адрес видео
|Адрес зацикленного видео
|youtube.com/watch?v=QHRuTYtSbJQ
|youtuberepeater.com/watch?v=QHRuTYtSbJQ
3. Обход возрастных ограничений
YouTube иногда ставит возрастные ограничения на видео. Такие ролики блокируются для несовершеннолетних и тех, у кого нет учётной записи. Чтобы обойти этот запрет, нужно в начале URL заменить youtube.com на genyoutube.com. Видео откроется в новой вкладке без возрастных ограничений.
|Обычный адрес видео
|Без возрастных ограничений
|youtube.com/watch?v=wvZ6nB3cl1w
|genyoutube.com/watch?v=wvZ6nB3cl1w
4. Скачивание видео
Если вам нужно скачать видео, то сделать это можно с помощью URL-адреса. Введите в начале строки pwn или ss. Откроется сервис, позволяющий скачать видео в любом доступном формате.
|Обычный адрес видео
|Ссылка для скачивания
|youtube.com/watch?v=ncEb_U7JNss
|pwnyoutube.com/watch?v=ncEb_U7JNss
Будьте внимательны — не перезаливайте ролики, защищённые копирайтом. Вам могут дать страйк и запретить проводить трансляции или загружать видео.
5. Сохранение картинки из любого видео
Довольно часто Google в поиске по картинкам выдаёт изображения с YouTube. Обычно они называются maxresdefault и выполняют роль обложки.
Вы можете посмотреть и скачать любое превью, если для видео оно установлено. Для этого нужно немного модифицировать URL-адрес: img.youtube.com/vi/[VideoID]/maxresdefault.jpg. VideoID — это адрес видео, который можно найти в URL после ?v=.
|Обычный адрес видео
|Ссылка на картинку
|youtube.com/watch?v=JeWOAsXHjHM
|img.youtube.com/vi/JeWOAsXHjHM/maxresdefault.jpg
6. Создание гифки из видео
В видео на YouTube частенько встречаются мемные моменты. Вы можете легко сделать из них гифку и отправить другу в мессенджере.
Для этого в URL нужно поменять youtube.com на gifyoutube.com. Вы попадёте на сайт Gifs, где можно выбрать начало и конец будущей гифки, добавить эффекты и скачать её. Отметим, что с видео длительностью больше трёх часов трюк может не сработать.
|Обычный адрес видео
|Редактор гифок
|youtube.com/watch?v=J0dGoFsO_j4
|gifyoutube.com/watch?v=J0dGoFsO_j4
7. Переход в YouTube TV
YouTube TV — интерфейс, разработанный для телевизоров и приложений на консолях. Использовать его на компьютере не очень удобно, так как он предназначен для управления через пульт или геймпад. Однако он может пригодиться, если вам интересно посмотреть что-то новое.
По ссылке youtube.com/tv вас попросят войти в аккаунт и ввести код. Затем доступ к телевизионному интерфейсу YouTube будет открыт.