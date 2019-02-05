7 хитростей с URL-адресом YouTube, о которых вы могли не знать

1. Отправка ссылки на любую часть видео

Когда вы копируете ссылку на видео с YouTube и отправляете её другу, ролик начинается сначала. Если же вам надо показать только определённый отрезок, добавьте небольшую метку в URL-адрес. Это можно сделать тремя способами.

1. Написать нужный тайм-код самостоятельно. Для этого в конце URL-адреса видео требуется добавить &t=YmXXs, где Y — минуты, а XX — секунды. Использовать обе переменные необязательно.

Обычный адрес видео С тайм-кодом youtube.com/watch?v=a1sWMRaEahg youtube.com/watch?v=a1sWMRaEahg&t=7m42s

2. В конце URL-адреса ввести &start=30, где 30 — количество секунд, которые надо пропустить.

Обычный адрес видео С тайм-кодом youtube.com/watch?v=AKEpNl9A3JA youtube.com/watch?v=AKEpNl9A3JA&start=320

3. Открыть видео, нажать на кнопку «Поделиться» и поставить галочку на «Начало». Появится ссылка на видео с меткой в том месте, где вы закончили просмотр.

2. Создание зацикленного видео

На YouTube очень много клипов и различных саундтреков. Если вы вдруг наткнулись на какую-то песню и хотите её переслушивать снова и снова, необязательно искать 10-часовую версию. Чтобы зациклить видео, достаточно написать youtuberepeater.com в начале URL вместо youtube.com.

Обычный адрес видео Адрес зацикленного видео youtube.com/watch?v=QHRuTYtSbJQ youtuberepeater.com/watch?v=QHRuTYtSbJQ

3. Обход возрастных ограничений

YouTube иногда ставит возрастные ограничения на видео. Такие ролики блокируются для несовершеннолетних и тех, у кого нет учётной записи. Чтобы обойти этот запрет, нужно в начале URL заменить youtube.com на genyoutube.com. Видео откроется в новой вкладке без возрастных ограничений.

Обычный адрес видео Без возрастных ограничений youtube.com/watch?v=wvZ6nB3cl1w genyoutube.com/watch?v=wvZ6nB3cl1w

4. Скачивание видео

Если вам нужно скачать видео, то сделать это можно с помощью URL-адреса. Введите в начале строки pwn или ss. Откроется сервис, позволяющий скачать видео в любом доступном формате.

Обычный адрес видео Ссылка для скачивания youtube.com/watch?v=ncEb_U7JNss pwnyoutube.com/watch?v=ncEb_U7JNss

Будьте внимательны — не перезаливайте ролики, защищённые копирайтом. Вам могут дать страйк и запретить проводить трансляции или загружать видео.

5. Сохранение картинки из любого видео

Довольно часто Google в поиске по картинкам выдаёт изображения с YouTube. Обычно они называются maxresdefault и выполняют роль обложки.

Вы можете посмотреть и скачать любое превью, если для видео оно установлено. Для этого нужно немного модифицировать URL-адрес: img.youtube.com/vi/[VideoID]/maxresdefault.jpg. VideoID — это адрес видео, который можно найти в URL после ?v=.

Обычный адрес видео Ссылка на картинку youtube.com/watch?v=JeWOAsXHjHM img.youtube.com/vi/JeWOAsXHjHM/maxresdefault.jpg

6. Создание гифки из видео

В видео на YouTube частенько встречаются мемные моменты. Вы можете легко сделать из них гифку и отправить другу в мессенджере.

Для этого в URL нужно поменять youtube.com на gifyoutube.com. Вы попадёте на сайт Gifs, где можно выбрать начало и конец будущей гифки, добавить эффекты и скачать её. Отметим, что с видео длительностью больше трёх часов трюк может не сработать.

Обычный адрес видео Редактор гифок youtube.com/watch?v=J0dGoFsO_j4 gifyoutube.com/watch?v=J0dGoFsO_j4

7. Переход в YouTube TV

YouTube TV — интерфейс, разработанный для телевизоров и приложений на консолях. Использовать его на компьютере не очень удобно, так как он предназначен для управления через пульт или геймпад. Однако он может пригодиться, если вам интересно посмотреть что-то новое.

По ссылке youtube.com/tv вас попросят войти в аккаунт и ввести код. Затем доступ к телевизионному интерфейсу YouTube будет открыт.