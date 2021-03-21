Как проверить состояние аккумулятора iPhone и iPad

В iPhone и iPad установлены литийионные аккумуляторы, которые подвержены химическому старению. Со временем это приводит к снижению максимальной ёмкости и пиковой производительности АКБ. Другими словами, аккумулятор держит заряд не так долго и может тормозить, а то и вовсе отключается при высоких нагрузках.

Остаточная ёмкость зависит от того, сколько раз заряжали iPhone. По сути, количество циклов заряда — разряда является основным показателем состояния аккумулятора. Оригинальные АКБ iPhone сохраняют до 80% исходной ёмкости после 500 циклов, iPad — после 1 000.

Важно помнить, что при износе аккумулятора и снижении его ёмкости менее чем до 80% iOS активирует функцию уменьшения пиковой производительности, чтобы избежать внезапного отключения под нагрузкой. Как следствие, устройство будет работать медленнее, уменьшится яркость дисплея и громкость динамика, а также частота обновления экрана. Но снижение частоты процессора работает только в iPhone и не распространяется на iPad.

Превышение указанного ранее количества циклов не требует срочной замены аккумулятора. Если вас устраивает текущая автономность и производительность — можно спокойно пользоваться устройством дальше.

Как узнать общее состояние аккумулятора iPhone в настройках

Начиная с iOS 11.3 в настройках отображается базовая информация о здоровье аккумулятора. Чтобы просмотреть её, перейдите в «Настройки» → «Аккумулятор» и откройте пункт «Состояние аккумулятора».

Имейте в виду, что этот пункт есть только на iPhone — в настройках iPad его нет.

К сожалению, количество циклов здесь не указано — доступна только максимальная ёмкость. Если вам просто интересно, насколько изношена батарея, этого будет достаточно. Однако есть случаи, когда нужно узнать также и количество циклов заряда — разряда. Например, при покупке подержанного устройства. Тогда стоит воспользоваться одним из следующих способов.

Как проверить состояние аккумулятора iPhone или iPad на компьютере с macOS

Лучший способ узнать количество циклов аккумулятора iPhone при наличии Mac — воспользоваться бесплатной утилитой coconutBattery. Она также покажет ёмкость, возраст АКБ, производителя и много другой информации.

Загрузите приложение по ссылке и откройте его. Подключите iPhone или iPad с помощью кабеля и нажмите на устройстве «Доверять этому компьютеру».

Переключитесь на вкладку iOS Device. Обратите внимание на строку Cycle Count — это количество циклов заряда. Также смотрите параметры Full Charge Capacity и Design Capacity — это текущая максимальная ёмкость и ёмкость нового аккумулятора соответственно. Нажав кнопку Batttery Info, можно узнать производителя, возраст и серийный номер АКБ.

Как проверить состояние аккумулятора iPhone или iPad на компьютере с Windows

Если вы используете ноутбук или ПК с Windows, один из самых удобных вариантов — менеджер для работы с iOS‑устройствами iMazing. Он платный, но имеет пробный период, которого будет более чем достаточно для проверки. Приложение предназначено для резервного копирования и синхронизации iPhone и iPad, но также показывает массу различной информации, включая состояние аккумулятора.

Скачайте iMazing по ссылке и установите. Подключите iOS‑устройство с помощью кабеля и разрешите соединение, нажав на гаджете «Доверять этому компьютеру».

Выберите в боковой панели iPhone или iPad, а затем кликните значок «i» рядом с изображением устройства.

Найдите в списке параметров строку Battery Charge Cycles — это и есть количество циклов заряда. Чуть выше указаны заводская (Battery Design Max Charge) и текущая (Battery Effective Max Charge) ёмкости.

Как проверить состояние аккумулятора iPhone или iPad на самом устройстве

Если под рукой нет компьютера, то при желании можно узнать количество циклов заряда прямо на гаджете без использования каких‑либо приложений. Необходимая информация есть в журналах диагностики, главное — знать, как её искать.

Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Аналитика и улучшения» и откройте пункт «Данные Аналитики».

Найдите в длинном списке файлик с названием log‑aggregated и самой свежей датой. Откройте его.