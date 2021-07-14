Что делать, если не запускается Windows

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Исправлять ошибки мы будем в Windows 10. Но в Windows 8 и 7 процесс восстановления происходит примерно так же.

Если система даже не начинает загружаться

В таких случаях экран с логотипом ОС не появляется. Вместо него отображается чёрный фон с различными ошибками.

Отключите периферийные устройства

Система может не загружаться из‑за неисправности одного из подключённых устройств. Попробуйте отсоединить USB‑накопители, картридеры, принтеры, сканеры, камеры, микрофоны и прочую вспомогательную технику.

После отключения перезагрузите компьютер. Если не поможет, временно отключите клавиатуру и мышь, а затем снова нажмите на кнопку перезагрузки.

Проверьте статус загрузочного диска

В BIOS — так называется прослойка между Windows и аппаратной частью компьютера — могли сбиться настройки загрузки. Например, если в качестве источника файлов ОС указан неправильный диск, устройство просто не находит их при включении и поэтому не может запустить систему.

1. Перезагрузите компьютер.

2. Сразу после запуска нажимайте клавишу входа в BIOS, пока не увидите меню настроек. В зависимости от производителя ПК это может быть F2, F8, Delete или другая клавиша. Обычно нужный вариант отображается в нижней части экрана сразу при включении компьютера.

3. Попав в настройки BIOS, найдите раздел Boot (меню загрузки) и проверьте, установлен ли диск с системными файлами Windows на первое место в списке загрузки. Если нет, передвиньте его на самый верх. Внешний вид BIOS у вас может отличаться, но её структура всегда примерно одинакова.

4. Выберите вариант «Сохранить и выйти» (Save and Exit), чтобы применить изменения.

После этого компьютер перезагрузится и проблема может устраниться.

Сбросьте BIOS

Если предыдущий способ не помог, в системе мог произойти более масштабный сбой. В таком случае стоит выполнить сброс BIOS. Как это сделать, Лайфхакер уже писал. После этого файлы на накопителях и настройки Windows останутся нетронутыми. Но, скорее всего, вам придётся зайти в BIOS, найти раздел с параметрами времени и даты и настроить их заново.

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Если загрузка начинается, но Windows зависает, перезагружается или появляется синий экран

Загрузке Windows могут мешать некорректные обновления, ошибки в драйверах, а также сторонние программы и вирусы.

Попробуйте запустить систему в безопасном режиме. Он активирует только базовые компоненты Windows без лишних драйверов и программ. Если проблема в последних, то система запустится и вы сможете её почистить.

Чтобы загрузить в безопасном режиме Windows 8 или 10, выключите компьютер, зажав кнопку питания, и включите его снова через несколько секунд. Повторяйте это действие до тех пор, пока на экране не появятся дополнительные варианты загрузки. Обычно требуется до трёх таких перезагрузок. Затем нажмите «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры» → «Параметры загрузки» → «Перезагрузить». После очередной перезагрузки выберите «Безопасный режим».

Чтобы включить в безопасном режиме Windows 7, перезагрузите компьютер и сразу после запуска несколько раз нажмите клавишу F8 или Fn + F8 (на ноутбуках). В появившемся меню выберите «Безопасный режим».

Включив безопасный режим, удалите последние установленные программы и проверьте систему антивирусом. Если не поможет, откройте меню восстановления Windows в настройках и воспользуйтесь одним из доступных вариантов. Система направит вас подсказками.

Если ничего не помогло

Скорее всего, повреждены системные файлы Windows. Попробуйте восстановить их с помощью специальных средств.

Воспользуйтесь средой восстановления Windows

Это меню с инструментами для восстановления работы Windows. При проблемах с загрузкой система часто запускает его самостоятельно сразу после включения ПК. На экране появляется надпись «Автоматическое восстановление». В таком случае выберите «Дополнительные параметры» → «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры».

Если ничего подобного не происходит, попробуйте вызвать среду восстановления вручную.

В Windows 7 и более старых версиях ОС нажимайте для этого клавишу F8 или Fn + F8 (на ноутбуках) сразу после запуска ПК. Когда на экране появится меню «Дополнительные варианты загрузки», выберите «Устранение неполадок компьютера» и воспользуйтесь вариантами восстановления, которые предложит система.

Чтобы войти в среду восстановления Windows 10 или 8, выключите компьютер, зажав кнопку питания, и включите его снова через несколько секунд. Повторяйте эти действия до тех пор, пока на экране не появится меню «Автоматическое восстановление». Обычно требуется до трёх перезагрузок. После входа в меню выберите «Дополнительные параметры» → «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры».

Попав в среду восстановления, вы увидите несколько опций. Сделайте следующее.

1. Выберите «Восстановление при загрузке». Система попробует устранить проблемы самостоятельно.

2. Если не сработает, снова зайдите в среду восстановления и выберите опцию «Командная строка». В появившемся окне по очереди введите команды diskpart, list volume и exit. После каждой нажимайте Enter.

На экране появится таблица с локальными дисками. Обратите внимание, какой из них подписан как системный (диск с файлами Windows). Это важно, поскольку его буква может не совпадать с меткой системного диска в проводнике.

Если ни один диск не отмечен как системный, вычислите его по размеру: надо найти в списке том, чей объём совпадает с размером локального диска, на который установлена Windows. Если не помните или не знаете этого, лучше не выполняйте следующее действие и закройте командную строку.

Введите команду bcdboot C:\windows, заменив C на букву того диска, который является системным. Нажмите Enter и перезагрузите устройство.

3. Если не поможет, попробуйте другие доступные опции восстановления с помощью подсказок системы.

Воспользуйтесь загрузочным диском или флешкой

Если меню восстановления не открывается, можно запустить его с помощью загрузочного диска или флешки с Windows. Если у вас ничего из этого нет, придётся купить установочный диск ОС.

Но вы также можете воспользоваться другим компьютером, чтобы скачать образ Windows и записать его на флешку. Обратите внимание: для успешного восстановления разрядность образа Windows должна совпадать с разрядностью ОС на вашем ПК.

Когда подготовите носитель, используйте его для загрузки своего компьютера. Для этого вставьте флешку или диск и перезапустите машину. Сразу после запуска нажимайте клавишу входа в BIOS (F2, F8 или Delete).

Попав в настройки BIOS, найдите раздел Boot (меню загрузки) и установите на первое место в списке устройств флешку или диск с Windows.

Выберите вариант «Сохранить и выйти» (Save and Exit), чтобы применить изменения и перезапустить ПК.

Когда устройство загрузится со съёмного носителя, нажмите «Далее» и выберите «Восстановление системы».

Теперь попробуйте «Восстановление при загрузке» и другие опции, перечисленные в предыдущем пункте этой статьи.

Если средства восстановления не помогают, остаётся переустановить Windows с помощью вставленного диска или флешки. В процессе все данные на системном диске будут удалены, зато ОС, скорее всего, заработает.

Чтобы переустановить систему, перезагрузите устройство, нажмите «Установить» и следуйте инструкциям на экране.

Если переустановка Windows не помогает, скорее всего, проблема в железе компьютера. В таком случае обратитесь в сервисный центр.