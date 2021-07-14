Ликбез Windows 14 июля 2021

Что делать, если не запускается Windows

Эта инструкция поможет решить основные проблемы при загрузке ОС.
Фото автора Max Volotsky
Max Volotsky

Что делать, если не запускается Windows
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Исправлять ошибки мы будем в Windows 10. Но в Windows 8 и 7 процесс восстановления происходит примерно так же.

Если система даже не начинает загружаться

В таких случаях экран с логотипом ОС не появляется. Вместо него отображается чёрный фон с различными ошибками.

Отключите периферийные устройства

Система может не загружаться из‑за неисправности одного из подключённых устройств. Попробуйте отсоединить USB‑накопители, картридеры, принтеры, сканеры, камеры, микрофоны и прочую вспомогательную технику.

После отключения перезагрузите компьютер. Если не поможет, временно отключите клавиатуру и мышь, а затем снова нажмите на кнопку перезагрузки.

Проверьте статус загрузочного диска

В BIOS — так называется прослойка между Windows и аппаратной частью компьютера — могли сбиться настройки загрузки. Например, если в качестве источника файлов ОС указан неправильный диск, устройство просто не находит их при включении и поэтому не может запустить систему.

1. Перезагрузите компьютер.

2. Сразу после запуска нажимайте клавишу входа в BIOS, пока не увидите меню настроек. В зависимости от производителя ПК это может быть F2, F8, Delete или другая клавиша. Обычно нужный вариант отображается в нижней части экрана сразу при включении компьютера.

3. Попав в настройки BIOS, найдите раздел Boot (меню загрузки) и проверьте, установлен ли диск с системными файлами Windows на первое место в списке загрузки. Если нет, передвиньте его на самый верх. Внешний вид BIOS у вас может отличаться, но её структура всегда примерно одинакова.

Иллюстрация: Лайфхакер

4. Выберите вариант «Сохранить и выйти» (Save and Exit), чтобы применить изменения.

После этого компьютер перезагрузится и проблема может устраниться.

Сбросьте BIOS

Если предыдущий способ не помог, в системе мог произойти более масштабный сбой. В таком случае стоит выполнить сброс BIOS. Как это сделать, Лайфхакер уже писал. После этого файлы на накопителях и настройки Windows останутся нетронутыми. Но, скорее всего, вам придётся зайти в BIOS, найти раздел с параметрами времени и даты и настроить их заново.

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Если загрузка начинается, но Windows зависает, перезагружается или появляется синий экран

Загрузке Windows могут мешать некорректные обновления, ошибки в драйверах, а также сторонние программы и вирусы.

Попробуйте запустить систему в безопасном режиме. Он активирует только базовые компоненты Windows без лишних драйверов и программ. Если проблема в последних, то система запустится и вы сможете её почистить.

Чтобы загрузить в безопасном режиме Windows 8 или 10, выключите компьютер, зажав кнопку питания, и включите его снова через несколько секунд. Повторяйте это действие до тех пор, пока на экране не появятся дополнительные варианты загрузки. Обычно требуется до трёх таких перезагрузок. Затем нажмите «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры» → «Параметры загрузки» → «Перезагрузить». После очередной перезагрузки выберите «Безопасный режим».

Иллюстрация: Лайфхакер

Чтобы включить в безопасном режиме Windows 7, перезагрузите компьютер и сразу после запуска несколько раз нажмите клавишу F8 или Fn + F8 (на ноутбуках). В появившемся меню выберите «Безопасный режим».

Включив безопасный режим, удалите последние установленные программы и проверьте систему антивирусом. Если не поможет, откройте меню восстановления Windows в настройках и воспользуйтесь одним из доступных вариантов. Система направит вас подсказками.

Если ничего не помогло

Скорее всего, повреждены системные файлы Windows. Попробуйте восстановить их с помощью специальных средств.

Воспользуйтесь средой восстановления Windows

Это меню с инструментами для восстановления работы Windows. При проблемах с загрузкой система часто запускает его самостоятельно сразу после включения ПК. На экране появляется надпись «Автоматическое восстановление». В таком случае выберите «Дополнительные параметры» → «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры».

Если ничего подобного не происходит, попробуйте вызвать среду восстановления вручную.

В Windows 7 и более старых версиях ОС нажимайте для этого клавишу F8 или Fn + F8 (на ноутбуках) сразу после запуска ПК. Когда на экране появится меню «Дополнительные варианты загрузки», выберите «Устранение неполадок компьютера» и воспользуйтесь вариантами восстановления, которые предложит система.

Чтобы войти в среду восстановления Windows 10 или 8, выключите компьютер, зажав кнопку питания, и включите его снова через несколько секунд. Повторяйте эти действия до тех пор, пока на экране не появится меню «Автоматическое восстановление». Обычно требуется до трёх перезагрузок. После входа в меню выберите «Дополнительные параметры» → «Поиск и устранение неисправностей» → «Дополнительные параметры».

Иллюстрация: Лайфхакер

Попав в среду восстановления, вы увидите несколько опций. Сделайте следующее.

1. Выберите «Восстановление при загрузке». Система попробует устранить проблемы самостоятельно.

2. Если не сработает, снова зайдите в среду восстановления и выберите опцию «Командная строка». В появившемся окне по очереди введите команды diskpart, list volume и exit. После каждой нажимайте Enter.

На экране появится таблица с локальными дисками. Обратите внимание, какой из них подписан как системный (диск с файлами Windows). Это важно, поскольку его буква может не совпадать с меткой системного диска в проводнике.

Иллюстрация: Лайфхакер

Если ни один диск не отмечен как системный, вычислите его по размеру: надо найти в списке том, чей объём совпадает с размером локального диска, на который установлена Windows. Если не помните или не знаете этого, лучше не выполняйте следующее действие и закройте командную строку.

Введите команду bcdboot C:\windows, заменив C на букву того диска, который является системным. Нажмите Enter и перезагрузите устройство.

3. Если не поможет, попробуйте другие доступные опции восстановления с помощью подсказок системы.

Воспользуйтесь загрузочным диском или флешкой

Если меню восстановления не открывается, можно запустить его с помощью загрузочного диска или флешки с Windows. Если у вас ничего из этого нет, придётся купить установочный диск ОС.

Но вы также можете воспользоваться другим компьютером, чтобы скачать образ Windows и записать его на флешку. Обратите внимание: для успешного восстановления разрядность образа Windows должна совпадать с разрядностью ОС на вашем ПК.

Когда подготовите носитель, используйте его для загрузки своего компьютера. Для этого вставьте флешку или диск и перезапустите машину. Сразу после запуска нажимайте клавишу входа в BIOS (F2, F8 или Delete).

Попав в настройки BIOS, найдите раздел Boot (меню загрузки) и установите на первое место в списке устройств флешку или диск с Windows.

Иллюстрация: Лайфхакер

Выберите вариант «Сохранить и выйти» (Save and Exit), чтобы применить изменения и перезапустить ПК.

Когда устройство загрузится со съёмного носителя, нажмите «Далее» и выберите «Восстановление системы».

Иллюстрация: Лайфхакер

Теперь попробуйте «Восстановление при загрузке» и другие опции, перечисленные в предыдущем пункте этой статьи.

Если средства восстановления не помогают, остаётся переустановить Windows с помощью вставленного диска или флешки. В процессе все данные на системном диске будут удалены, зато ОС, скорее всего, заработает.

Чтобы переустановить систему, перезагрузите устройство, нажмите «Установить» и следуйте инструкциям на экране.

Если переустановка Windows не помогает, скорее всего, проблема в железе компьютера. В таком случае обратитесь в сервисный центр.

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Обложка: Лайфхакер
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Комментарии
Дмитрий Беспалько
29.05.20 16:40
Продать и купить мак 😂
Roman Roman
14.07.21 21:54
Что делать, если не запускается Мак?
Timoteo Cirkla
19.07.21 18:32
Больше вероятности, что там скорее само железо сломается, чем mac OS. Там минус в другом - железо дорогое и малопригодное к ремонту, и если раньше можно было поменять хотя бы память, то теперь там всё распаяно.
Jeka Barada
30.05.20 13:51
Или поставить Линукс... А эту гадость чем раньше выбросить тем лучше
Ruslan Alexandrov
07.06.20 22:28
Как шо делать если не запускается Шиндовс сидеть и палец сосать
Олег Беркис
12.12.20 19:20
spasibo pomaglo....2 variant bcdboot C:\windows
High Jack
21.01.21 06:07
Спасибо, сделал, как написано с помощью командной строки, теперь не заходит даже в биос
Andrey Anatolievich
24.07.21 12:21
статья от делитанта. есть правильные варианты решения, но описаны они по убогому и не в полном объёме. хотя бы bios - его разновидностей с разными интерфейсами очень много, а скрин лишь от одной версии. тут лучше объяснить как интуитивно найти нужный раздел, чем прикладывать скрины... в общем, статья лишь запутает пользователя, чем поможет проблему решить!
Alex Ponomar
24.07.21 14:20
Зато ваш комментарий все разложил по полочкам, спасибо, вы очень помогли.
MyMix одежда
06.10.21 14:39
Пробую выполнить все что указано выше слава богу компьютер пустил в операционную систему теперь пытаюсь переустановить и восстановить систему без этих подсказок Я бы даже не смог зайти в командную строку либо какие-то действия произвести дальше
Valeria Dementsova
06.06.23 11:38|изменено
Система 10 не грузится. Комбинации не работают.
Taehyung Kim
11.07.23 19:25
А если у меня 7 Windows, не запускается...то есть...при включении появляется чёрный экран... после 30 секунд, появляется окно, в котором говорится о какой-то ошибке, которую они ищут, хотя прошло больше 6 часов...что делать если этот ноут не мой, а мамы...
Олександра «cheshiire» Здебська
25.08.23 08:37
Вы спасли меня. Чуть нервный срыв не получила с моим ноутбуком 🥲