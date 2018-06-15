Как долго живут бактерии и вирусы в вашем доме

На каждом квадратном сантиметре кожи ютится до 100 тысяч микроорганизмов. Когда мы чихаем, капельки жидкости с бактериями и вирусами разлетаются почти на метр.

«Продолжительность жизни микроорганизма зависит от множества факторов, — говорит Филип Тьерно (Philip Tierno), микробиолог из Нью-Йоркского университета. — Вирусам для размножения нужно попасть в клетку другого организма. Поэтому за его пределами они живут меньше, чем бактерии. Хотя они всё равно выживают на различных домашних поверхностях. Бактерии же способны размножаться вне организма, поэтому живут дольше».

На продолжительность жизни микробов влияют влажность и температура.

Ни одна бактерия или вирус не выживет на сухих поверхностях с влажностью менее 10%. Они активно размножаются при наличии любых питательных веществ: частичек пищи, клеток кожи, крови, слизи. Поэтому губка для мытья посуды — благодатная почва для жизни микроорганизмов.

Бактерии мезофилы, к которым относится вызывающая туберкулёз палочка Коха, лучше всего размножаются при комнатной температуре. Потому они и живут дольше, чем холодолюбивые или теплолюбивые микроорганизмы. Кишечная палочка при комнатной температуре и нормальной влажности живёт от нескольких часов до суток. Эта бактерия может встречаться в мясном фарше и вызывает пищевое отравление. Калицивирус, вызывающий кишечный грипп, живёт несколько дней или даже недель. А вот ВИЧ на открытом воздухе погибает почти мгновенно.

Чтобы пережить неблагоприятные условия, некоторые микроорганизмы формируют плотную оболочку.

Такое состояние бактерий называется спора. В виде спор бактерии выдерживают экстремальные температуры и влажность.

Например, так делает бактерия золотистый стафилококк, вызывающая инфекционно-токсический шок, пищевые отравления и раневые инфекции. По словам Тьерно, споры стафилококка выживают на сухой одежде несколько недель, питаясь оставшимися на ней частичками кожи. А бацилла антракса — возбудитель сибирской язвы — в виде спор живёт десятки и даже сотни лет.

Но не стоит впадать в панику. Чтобы обезопасить себя, чаще мойте руки. Это значительно сокращает риск чем-то заразиться. Регулярно протирайте дезинфицирующими средствами особенно опасные поверхности: дверные ручки, кухонные столы, раковину.