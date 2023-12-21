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21 декабря 2023

Как я перестал встречать Новый год и почему не переживаю по этому поводу

Праздник довольно давно стал для меня бременем.
Фото автора Данил
Данил

30 лет. Не встречает Новый год.

Как я перестал встречать Новый год и почему не переживаю по этому поводу
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Новогоднего настроения у меня никогда нет, я толком не понимаю, что это такое. Все носятся, радуются. А для меня это просто очередные календарные дни.

Я ничего не украшаю, не покупаю никаких ёлок, игрушек. У меня дома висит гирлянда, но я её никогда не снимаю и использую вместо ночника. Если вы зайдёте ко мне, по моей квартире вы не поймёте, что сейчас новогодняя пора.

С чего всё началось

В детстве мы всегда отмечали Новый год с семьёй. Меня часто отправляли к бабушке с дедушкой в Тагил, там было короткое застолье, потом бабушка с дедушкой расходились по комнатам и смотрели телевизор. А я искал, чем заняться, и пристраивался к тому, у кого по телевизору передача была интереснее. С родителями же мы обычно ходили в ледовый городок.

Среди самых тёплых детских воспоминаний у меня всплывает фрагмент, когда мы катались с папой на горках и валялись в сугробах в лесопарке.

Вот тогда, в детстве, праздничную атмосферу я чувствовал. Я ждал подарков, салют. Праздники проходили спокойно и беззаботно. Когда ты подрастаешь, они такими больше не бывают.

Классе в 9‑м мне уже стало скучно. У меня особо не было друзей, я отмечал Новый год с родителями, но это было неинтересно, я от этого начал уставать.

А вот поворотной точкой в моём отношении к празднику стал 10‑й класс. Я праздновал с родителями, но меня позвал в гости парень, с которым мы буквально за месяц до этого познакомились.

Родители мои в то время постоянно ругались: они были в процессе развода, о чём я узнал позже. Когда мы с ними сели за стол, началась ссора. Я не очень хорошо себя чувствовал, у меня поднялась температура 38,6.

Но дома было так тошно, что оставаться там я не хотел.

Вместе с родителями я послушал бой курантов, собрался и пошёл в гости к своему новому товарищу.

Там была целая компания старшеклассников, было даже весело. Я выпил немного текилы, почувствовал, что меня разморило, подремал. А когда проснулся, понял, что мне совсем нехорошо.

Домой я шёл как в трансе, согнувшись пополам. Родители уже спали в разных комнатах под звуки телевизора. Я померил температуру, а у меня она выше 40. И я слёг.

Короче говоря, нормально мне в те каникулы не было. Я всё время провёл в постели, ничего толком не ел, не гулял. Только принимал лекарства и спал. Меня бросила девушка, потому что обиделась, что я никуда не хожу и не подарил ей подарок. «Замечательный» был год.

С тех пор новые года как будто так и не заладились. Всегда под конец года происходит — как и у всех, как мне кажется — какая‑то дрянь.

Что не так с Новым годом

В первую очередь то, что все резко начинают суетиться, постоянно спрашивают, где ты будешь отмечать, какие у тебя планы, что ты будешь делать. А у меня нет планов, я не хочу их строить, мне совершенно без разницы, я хочу расслабиться. Я прекрасно чувствую себя дома, когда смотрю что‑нибудь интересное или играю.

Но почему‑то тебя не могут оставить в покое. Считается, что это странно и грустно — так сидеть одному. И получается такое социальное давление, когда твоё окружение пытается заразить тебя новогодним настроением, заставить радоваться так же, как они, планировать, как они. А это только больше угнетает.

С подарками к Новому году у меня отдельная проблема. Подарки — это для меня стресс.

Нужно потратить очень много времени, сил, всем что‑то выбрать — не потому, что тебе хочется, а потому, что так надо, потому, что все должны друг другу что‑то подарить. А я терпеть не могу дарить что‑то для галочки.

Я даже помню, с какого момента у меня возникла такая неприязнь к подаркам. На третьем курсе я встречался с девушкой, и мы перед Новым годом договорились подарить друг другу какие‑нибудь милые безделушки.

Я купил ей медвежонка, а так как она была металлисткой, я сшил этому медведю жилетку с нашивками, вставил кольцо в ухо и всё такое. Я действительно старался, чтобы это было просто, но мило, как мы и договаривались.

И вот дарю я ей этого медведя. А она мне дарит IPod… Это было ужасное чувство. Я терпеть не могу, когда мне дарят дорогие подарки.

И вообще подарки — это для меня какое‑то бремя, особенно по такому календарному поводу.

Как я давал празднику шанс

На втором курсе однокурсники предложили сделать тематическую вечеринку в гангстерском стиле. Я решил, что это хорошая идея. Тогда, судя по оставшимся видео, всем было весело, меня нарядили в Снегурочку. Но я так сильно напился, что пропустил весь праздник. Было неплохо, но я не ощущал это как Новый год, это просто было шумное коллективное сборище, которое могло бы пройти в любой другой день.

В другой раз было с девушкой. Обычно когда я, будучи уже взрослым, предпринимал попытки украсить дом или душевно отметить, это всегда было ради девушек. Для них это было очень важно, а портить им настроение не хотелось.

Вот и в этот раз мы организовали праздник, накрыли на стол, сварили много глинтвейна. Я купил термосов, чтобы мы вместе с друзьями пошли кататься на горках с тёплыми напитками.

Но когда гости пришли, начался какой‑то хаос.

На горки мы опоздали, кто‑то залил вином любимое кресло моей девушки, побили бокалы и посуду, прожгли подоконник, чуть не сломали мою гитару.

Как это вышло, я не понимаю, но под конец моя девушка разрыдалась, и я просто всех выгнал. А наутро обнаружил, что у меня ещё и украли деньги.

На этом я закончил свои попытки.

Почему я не переживаю

Мне кажется, отношение к Новому году очень зависит от того, как к нему относилась твоя семья, когда ты был маленький, а ещё от твоего нынешнего окружения. Если в детстве у вас всё было по‑доброму и празднично, то ты вырастаешь с тёплым чувством к этим дням. Иногда эти тёплые чувства прививают друзья уже во взрослом возрасте. У меня такого не случилось.

Но я не переживаю по этому поводу, я не стремлюсь подводить какие‑то итоги, я не считаю, что что‑то пропускаю. Для меня Новый год переоценён, ведь всё это можно делать в любое время, а не резко в последнюю неделю декабря.

Чтобы порадоваться и собраться вместе, есть другие поводы, более важные или более спонтанные. А чтобы съесть оливье, повод вообще не нужен.

Для кого‑то Новый год — это целый обряд: надо всё подытожить, построить планы, перевернуть страницу. Но свои личные итоги я подвожу не в Новый год, а в день рождения. Мне кажется это более логичным.

Я не помню, когда получал что‑то хорошее от этого праздника. Наверное, тогда, когда валялся с папой в сугробе в детстве. При этом я стараюсь не портить праздник другим людям. Я не хожу с кислой миной, стараюсь не ворчать, не считаю, что те, кто любит Новый год, какие‑то глупые. Просто так сложилось, что кому‑то это всё искренне нравится и для них это важно, а кому‑то — нет. И это нормально.

Что я буду делать на этот Новый год, я понятия не имею и придумывать не хочу. К тому же недавно я потерял маму, и сейчас вообще не до праздничных настроений.

Берегите себя
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Комментарии
Сергей Балашов
22.12.23 05:21
Комплексы и завышенные ожидания (дело не в празднике, дело в авторе)
BVGf
22.12.23 07:53
Мда, прямо сразу праздником повеяло... неприятно было это прочитать
Ярослав Мишин
22.12.23 08:11
Согласен с автором. Высосанный из пальца праздник с глупой и ненужной суетой. Настоящий праздник можно устроить когда угодно и в приятном тебе формате, вместо этой стадной привычки...
Ev N
22.12.23 08:47 | изменено
Повзрослеть. Стать Мужем, Отцом, Сыном. и перестать бухать. это для начала. не нравится как все отмечают? сделай как нужно. заведи нормальных друзей, немного но нормальных. запланируй, организуй и сделай праздник так, как он должен быть по-твоему. Возьми и сделай. сам удивишься как появится и самоуважение и уважение у тех, чье мнение важно для тебя. Поздравь отца, расскажи как ты на всю жизнь запомнил тот праздник - это будет для него лучший подарок. Снимите домик в лесу, камин, гиглянда, приятный фильм, воспоминания, разговоры, прогулка по лесу. Что, правда всё это на ум не приходит и это нужно писать? Скучно? Займись и сделай как нужно! Детские психотравмы это на всю жизнь, но жить нужно. делай выводы и постарайся чтобы твои дети выросли без них. тогда отпустит.
Константин Михайлов
22.12.23 23:15 | изменено
Так автор же написал что не хочет ничего планировать и в принципе к нг равнодушен, зачем ему все эти телодвижения?
Ev N
26.12.23 08:30
Даже не знаю что с людьми, которые на предложение встретить праздник с близкими людьми минусят. Сочувствую вашей скорлупе(
Алексей Дмитриев
22.12.23 08:48
Я с автором полностью солидарен. Тоже считаю что праздник переоценён. Для меня это обычные каникулы, но для взрослых) Я не против того что все вокруг суетятся с подарками, украшениями, шампанским и т.д. Людям хочется праздника - так почему бы и нет) За этим приятно наблюдать) Сам я не украшаю квартиру и не ставлю ёлку. Новый год я стараюсь встретить спокойно и без лишнего кипиша. Если сильно рубит в сон то пойду спать, ну а если позовут друзья в гости то по настроению схожу. Я не какой-то лютый интроверт или сыч - просто так привык, и мне так комфортно)
Volodya Kukloff
22.12.23 14:45
Оспаде прожил каких то 30 новых годов из которых 10 было детских. Т.е повидал от силы 20 вменяемых НГ и устроил из-за этого проблему. 20 праздников - и он доказывает, что это не праздник. Да он вообще на другие вечринки в году просто не ходит. Социопатный социофоб. Судя по его жизни вспоминается анекдот: Разговаривают два неудачника : - Ну, вот, скоро Новый год, хороший праздник! - Да, хороший, это почти как секс! - Да, но всё-таки секс лучше! - Да, но Новый год чаще! Вот и у этого неудачника та же история, только он еще и НГ не любит. И да после того жалкого самодельного мишки за три рубля - его сразу бросили. ;)
Thor Steinar
23.12.23 03:00
Я не буду никак комментить текст статьи - суть не в этом. Возьмем профиль: -- Данил На Лайфхакере c 21 декабря 2023 г. 30 лет. Не встречает Новый год. -- Возможно даже это правда 1 статья автора, и возможно даже это "крик-души". А возможно просто "fake история". Тут все скорее осудили человека, и дали советы исходя из своего видения мира и своих раскладов. А зачем? Лично я вот желаю Всем счастья и добра, и что бы праздник был не по календарю, а каждый день!
Alex Ponomar
23.12.23 18:31
Это правда 1 статья автора.
Ev N
26.12.23 08:28
Возможно из соображений эмпатии? Вы встречаете в дороге человека. Он делится своей историей. Вы думаете - хм... незнакомый чувак, первый и последний раз его вижу\слышу. Может это фейк\стеб\бред?! а не уроню ли я свой высокий статус если поговорю с ним? Вдруг он лузер!!! На всякий случай отвечаете на его монолог - "ага" и утыкаетесь дальше в телефон. Счастливого пути вам. Счастья и добра.
Vladimir Kamskyi
24.12.23 14:17
Мне удобно: день рожденья рядом с новым годом. Праздники, конечно, условность: как настроишься, так и встретишь. Нравится, что в новогоднюю ночь больше приветливости. Нравится тишина в 6 утра. Нравится осознать прошедший год и настроиться на будущий. Желаю Данилу лучших новых годов, чем были до сих пор!
Лазейка
25.12.23 13:46
А ещё бывает интересно выйти погулять с утра пораньше, пока все спят)
Камила Станишевская
26.12.23 18:40
Смысл ясен - можно дальше не читать. Ударенный Чел своими случаями, который вертится в компаниях дурацких и пьющих, непонятно каких людей. Ну потому что он сам такой: непонятный и пьющий. Завязывай, чувак, с бухлом и пойми себя уже. То, что ты понял, что Нг виноват - это не то знание и не та ответственность.
change mode
16.02.24 16:37
Привет, интересный рассказ. Спасибо, что искренне описал свои чувства. Считаю эту историю правдивой, и в какой-то степени разделяю чувства автора. Сам не праздную новый год по разным причинам. Отталкивают общепринятые вещи, что касается разного: кино, музыки, праздников и тд. В этот день ощущается атмосфера принуждения к "празднованию" и участию в церемониях. Отдельная тема - сбор денег на подарки. Люблю радовать других, когда сам желаю этого, а не в красный день календаря. Также нравится получать подарки, когда их делают от души, а не для галочки. Но вишенка на торте - истоки Нового года.
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