1. Соус бешамель на сметане
Соус прекрасно дополнит мясо, рыбу, морепродукты, овощи и пасту. Его можно подать к готовому блюду или использовать при приготовлении. Например, смазывать листы для лазаньи или запекать в нём овощи.
Ингредиенты
- 100 г сливочного масла;
- 4 столовые ложки муки;
- 300–400 мл воды;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 400 г сметаны.
Приготовление
В кастрюле или сковороде растопите масло. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте. Продолжая орудовать венчиком, влейте воду. Чем меньше воды, тем более густым получится соус.
Доведите массу до однородного состояния и приправьте солью и перцем. Добавьте сметану и перемешайте до кремообразной консистенции.
2. Сметанно-яичный соус с зеленью и горчицей
Соус можно подавать к мясу, рыбе и овощам. Особенно хорошо он сочетается с картофелем.
Ингредиенты
- 1 варёное яйцо;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка яблочного уксуса;
- 1 пучок любой разной зелени;
- 150 г сметаны;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Вилкой разотрите яичный желток вместе с горчицей. Влейте масло и уксус и хорошенько перемешайте. Мелко нарежьте яичный белок и зелень. Добавьте в подготовленную смесь сметану, белок, зелень и соль и тщательно перемешайте.
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3. Сметанно-грибной соус
Прекрасно сочетается с пастой, картофелем и мясом, особенно с курицей.
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 100 г шампиньонов;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 чайная ложка приправы «Прованские травы»;
- 80 мл воды;
- 100 г сметаны.
Приготовление
Нарежьте лук некрупными кусочками, а грибы — небольшими тонкими пластинками. Разогрейте в сковороде масло и спассеруйте лук. Добавьте грибы и тушите 2–3 минуты под крышкой на среднем огне.
Добавьте соль, перец, «Прованские травы» и воду. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте ещё 7–8 минут. Снимите крышку и тушите, пока не выпарится жидкость.
Выложите грибы в миску, остудите и измельчите блендером. Добавьте сметану и хорошенько перемешайте соус.
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4. Сметанно-томатный соус с овощами
В таком соусе можно тушить тефтели или голубцы. Но он будет вкусен и в холодном виде с уже готовыми мясными блюдами.
Ингредиенты
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- ½ красного болгарского перца;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 150 г сметаны;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте лук и перец небольшими кубиками. Обжарьте овощи на разогретом масле до мягкости. Добавьте к сметане томатную пасту, овощи, соль и перец и перемешайте.
5. Сметанный соус с маринованным огурцом и соевым соусом
Идеально подходит к любым мясным блюдам.
Ингредиенты
- 2 зубчика чеснока;
- 1 маринованный огурец;
- 250 г сметаны;
- несколько веточек укропа и петрушки;
- 2 столовые ложки соевого соуса.
Приготовление
Мелко нарежьте чеснок и огурец. Огурец можно также натереть на средней тёрке, отжав лишнюю жидкость. Добавьте к сметане чеснок, огурец, измельчённую зелень и соевый соус и перемешайте.
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6. Сметанно-творожный соус с лимоном и чесноком
А этот соус отлично дополнит рыбу.
Ингредиенты
- 100 г сметаны;
- 50 г творога;
- ¼ лимона;
- несколько веточек петрушки или базилика;
- 3 зубчика чеснока;
- молотый орегано — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Взбейте блендером сметану, творог, лимонный сок и немного лимонной цедры. Добавьте рубленую зелень, измельчённый чеснок, орегано и соль и тщательно перемешайте.
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7. Сметанно-чесночный соус с сыром
Такой вариант отлично подойдёт к мясным и овощным блюдам.
Ингредиенты
- 200 г сметаны;
- несколько веточек укропа;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 г твёрдого сыра;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Слегка взбейте сметану венчиком. Добавьте измельчённый укроп и чеснок, натёртый на мелкой тёрке сыр и соль. Тщательно перемешайте соус.
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8. Сметанный соус с грецкими орехами
Особенно хорошо сочетается с мясом и овощами.
Ингредиенты
- 50–80 г грецких орехов;
- несколько веточек укропа;
- 200 г сметаны;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Порубите орехи в блендере в мелкую крошку. Измельчите укроп. Добавьте к сметане зелень, орехи, масло, соль и перец и перемешайте.