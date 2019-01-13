Излюбленные сочетания с чесноком и зеленью, а также оригинальные варианты с яйцами, грибами, маринованными огурцами, творогом и орехами.

1. Соус бешамель на сметане

Соус прекрасно дополнит мясо, рыбу, морепродукты, овощи и пасту. Его можно подать к готовому блюду или использовать при приготовлении. Например, смазывать листы для лазаньи или запекать в нём овощи.

Ингредиенты

100 г сливочного масла;

4 столовые ложки муки;

300–400 мл воды;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

400 г сметаны.

Приготовление

В кастрюле или сковороде растопите масло. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте. Продолжая орудовать венчиком, влейте воду. Чем меньше воды, тем более густым получится соус.

Доведите массу до однородного состояния и приправьте солью и перцем. Добавьте сметану и перемешайте до кремообразной консистенции.

2. Сметанно-яичный соус с зеленью и горчицей

Соус можно подавать к мясу, рыбе и овощам. Особенно хорошо он сочетается с картофелем.

Ингредиенты

1 варёное яйцо;

1 чайная ложка горчицы;

3 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 пучок любой разной зелени;

150 г сметаны;

соль — по вкусу.

Приготовление

Вилкой разотрите яичный желток вместе с горчицей. Влейте масло и уксус и хорошенько перемешайте. Мелко нарежьте яичный белок и зелень. Добавьте в подготовленную смесь сметану, белок, зелень и соль и тщательно перемешайте.

3. Сметанно-грибной соус

Прекрасно сочетается с пастой, картофелем и мясом, особенно с курицей.

Ингредиенты

1 луковица;

100 г шампиньонов;

2 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка приправы «Прованские травы»;

80 мл воды;

100 г сметаны.

Приготовление

Нарежьте лук некрупными кусочками, а грибы — небольшими тонкими пластинками. Разогрейте в сковороде масло и спассеруйте лук. Добавьте грибы и тушите 2–3 минуты под крышкой на среднем огне.

Добавьте соль, перец, «Прованские травы» и воду. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте ещё 7–8 минут. Снимите крышку и тушите, пока не выпарится жидкость.

Выложите грибы в миску, остудите и измельчите блендером. Добавьте сметану и хорошенько перемешайте соус.

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4. Сметанно-томатный соус с овощами

В таком соусе можно тушить тефтели или голубцы. Но он будет вкусен и в холодном виде с уже готовыми мясными блюдами.

Ингредиенты

1 морковь;

1 луковица;

½ красного болгарского перца;

2 столовые ложки растительного масла;

150 г сметаны;

1 столовая ложка томатной пасты;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте лук и перец небольшими кубиками. Обжарьте овощи на разогретом масле до мягкости. Добавьте к сметане томатную пасту, овощи, соль и перец и перемешайте.

5. Сметанный соус с маринованным огурцом и соевым соусом

Идеально подходит к любым мясным блюдам.

Ингредиенты

2 зубчика чеснока;

1 маринованный огурец;

250 г сметаны;

несколько веточек укропа и петрушки;

2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление

Мелко нарежьте чеснок и огурец. Огурец можно также натереть на средней тёрке, отжав лишнюю жидкость. Добавьте к сметане чеснок, огурец, измельчённую зелень и соевый соус и перемешайте.

6. Сметанно-творожный соус с лимоном и чесноком

А этот соус отлично дополнит рыбу.

Ингредиенты

100 г сметаны;

50 г творога;

¼ лимона;

несколько веточек петрушки или базилика;

3 зубчика чеснока;

молотый орегано — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Взбейте блендером сметану, творог, лимонный сок и немного лимонной цедры. Добавьте рубленую зелень, измельчённый чеснок, орегано и соль и тщательно перемешайте.

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7. Сметанно-чесночный соус с сыром

Такой вариант отлично подойдёт к мясным и овощным блюдам.

Ингредиенты

200 г сметаны;

несколько веточек укропа;

2 зубчика чеснока;

100 г твёрдого сыра;

соль — по вкусу.

Приготовление

Слегка взбейте сметану венчиком. Добавьте измельчённый укроп и чеснок, натёртый на мелкой тёрке сыр и соль. Тщательно перемешайте соус.

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8. Сметанный соус с грецкими орехами

Особенно хорошо сочетается с мясом и овощами.

Ингредиенты

50–80 г грецких орехов;

несколько веточек укропа;

200 г сметаны;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Порубите орехи в блендере в мелкую крошку. Измельчите укроп. Добавьте к сметане зелень, орехи, масло, соль и перец и перемешайте.