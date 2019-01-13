1. Соус бешамель на сметане

Cметанный соус бешамель
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Соус прекрасно дополнит мясо, рыбу, морепродукты, овощи и пасту. Его можно подать к готовому блюду или использовать при приготовлении. Например, смазывать листы для лазаньи или запекать в нём овощи.

Ингредиенты

  • 100 г сливочного масла;
  • 4 столовые ложки муки;
  • 300–400 мл воды;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 400 г сметаны.

Приготовление

В кастрюле или сковороде растопите масло. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте. Продолжая орудовать венчиком, влейте воду. Чем меньше воды, тем более густым получится соус.

Доведите массу до однородного состояния и приправьте солью и перцем. Добавьте сметану и перемешайте до кремообразной консистенции.

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2. Сметанно-яичный соус с зеленью и горчицей

Сметанно-яичный соус с зеленью и горчицей
SaritaBlume/flickr.com

Соус можно подавать к мясу, рыбе и овощам. Особенно хорошо он сочетается с картофелем.

Ингредиенты

  • 1 варёное яйцо;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
  • 1 пучок любой разной зелени;
  • 150 г сметаны;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Вилкой разотрите яичный желток вместе с горчицей. Влейте масло и уксус и хорошенько перемешайте. Мелко нарежьте яичный белок и зелень. Добавьте в подготовленную смесь сметану, белок, зелень и соль и тщательно перемешайте.

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3. Сметанно-грибной соус

Сметанно-грибной соус

Прекрасно сочетается с пастой, картофелем и мясом, особенно с курицей.

Ингредиенты

  • 1 луковица;
  • 100 г шампиньонов;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 чайная ложка приправы «Прованские травы»;
  • 80 мл воды;
  • 100 г сметаны.

Приготовление

Нарежьте лук некрупными кусочками, а грибы — небольшими тонкими пластинками. Разогрейте в сковороде масло и спассеруйте лук. Добавьте грибы и тушите 2–3 минуты под крышкой на среднем огне.

Добавьте соль, перец, «Прованские травы» и воду. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте ещё 7–8 минут. Снимите крышку и тушите, пока не выпарится жидкость.

Выложите грибы в миску, остудите и измельчите блендером. Добавьте сметану и хорошенько перемешайте соус.

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4. Сметанно-томатный соус с овощами

Сметанно-томатный соус с овощами
nakormi.com

В таком соусе можно тушить тефтели или голубцы. Но он будет вкусен и в холодном виде с уже готовыми мясными блюдами.

Ингредиенты

  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • ½ красного болгарского перца;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 150 г сметаны;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте лук и перец небольшими кубиками. Обжарьте овощи на разогретом масле до мягкости. Добавьте к сметане томатную пасту, овощи, соль и перец и перемешайте.

Запомните 🧐

5. Сметанный соус с маринованным огурцом и соевым соусом

Сметанный соус с маринованным огурцом и соевым соусом

Идеально подходит к любым мясным блюдам.

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока;
  • маринованный огурец;
  • 250 г сметаны;
  • несколько веточек укропа и петрушки;
  • 2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление

Мелко нарежьте чеснок и огурец. Огурец можно также натереть на средней тёрке, отжав лишнюю жидкость. Добавьте к сметане чеснок, огурец, измельчённую зелень и соевый соус и перемешайте.

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6. Сметанно-творожный соус с лимоном и чесноком

Сметанно-творожный соус с лимоном и чесноком
nakormi.com

А этот соус отлично дополнит рыбу.

Ингредиенты

  • 100 г сметаны;
  • 50 г творога;
  • ¼ лимона;
  • несколько веточек петрушки или базилика;
  • 3 зубчика чеснока;
  • молотый орегано — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Взбейте блендером сметану, творог, лимонный сок и немного лимонной цедры. Добавьте рубленую зелень, измельчённый чеснок, орегано и соль и тщательно перемешайте.

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7. Сметанно-чесночный соус с сыром

Сметанный соус с чесноком и сыром
ismarine/Depositphotos.com

Такой вариант отлично подойдёт к мясным и овощным блюдам.

Ингредиенты

  • 200 г сметаны;
  • несколько веточек укропа;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Слегка взбейте сметану венчиком. Добавьте измельчённый укроп и чеснок, натёртый на мелкой тёрке сыр и соль. Тщательно перемешайте соус.

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8. Сметанный соус с грецкими орехами

Сметанный соус с грецкими орехами
commons.wikimedia.org

Особенно хорошо сочетается с мясом и овощами.

Ингредиенты

  • 50–80 г грецких орехов;
  • несколько веточек укропа;
  • 200 г сметаны;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Порубите орехи в блендере в мелкую крошку. Измельчите укроп. Добавьте к сметане зелень, орехи, масло, соль и перец и перемешайте.

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