1. Dropbox

Стоимость : до 2 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 11,99 доллара в месяц или 119,88 доллара в год.

: до 2 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 11,99 доллара в месяц или 119,88 доллара в год. Приложения : Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

: Windows, macOS, Linux, iOS, Android. Поддержка русского языка: есть.

В это облако встроен Paper, который позволяет работать с документами прямо внутри Dropbox. Кроме того, к диску можно подключать Trello, Slack и множество других сторонних сервисов для управления проектами, а также для коллективной работы. Бесплатное пространство, которое предоставляет Dropbox, можно расширить: за каждого приглашённого вами друга, установившего приложение на своём компьютере, вы получите бонусные 500 МБ.

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2. «Google Диск» (Google One)

Стоимость : 15 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 139 рублей в месяц или 1 390 рублей в год.

: 15 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 139 рублей в месяц или 1 390 рублей в год. Приложения : Windows, macOS, iOS, Android.

: Windows, macOS, iOS, Android. Поддержка русского языка: есть.

Один из самых очевидных вариантов для владельцев устройств под управлением Android, поскольку приложение «Google Диск» изначально установлено на смартфонах и планшетах на базе этой ОС. Впрочем, из‑за немалого объёма бесплатного хранилища сервис может быть привлекателен и для обладателей других устройств. Важный плюс — глубокая интеграция с множеством сервисов Google: от Gmail до «Google Фото».

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3. Mega

Стоимость : 15 ГБ бесплатно, 200 ГБ за 4,99 евро в месяц.

: 15 ГБ бесплатно, 200 ГБ за 4,99 евро в месяц. Приложения : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone.

: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone. Поддержка русского языка: есть.

Сервис с щедрой бесплатной версией. Как утверждает компания, все данные хранятся на серверах в зашифрованном виде, а потому сотрудники Mega не могут их прочитать. Исходный код клиентов сервиса доступен на GitHub, его может проверить любой эксперт. Поэтому утверждение внушает доверие.

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4. «Яндекс.Диск»

Стоимость : 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 99 рублей в месяц или 990 рублей в год.

: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 99 рублей в месяц или 990 рублей в год. Приложения : Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

: Windows, macOS, Linux, iOS, Android. Поддержка русского языка: есть.

«Яндекс.Диск» — облако отечественной разработки. Разумеется, сервис хорошо интегрирован в экосистему «Яндекса». Более того, пользователи получают безлимитное хранилище для фотографий и видео, снятых на смартфон с установленным приложением «Яндекс.Диск». Из минусов: бесплатная версия отображает рекламу.

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5. OneDrive

Стоимость : 5 ГБ бесплатно, 1 ТБ за 269 или 339 рублей в месяц при оформлении персональной или семейной подписки на Office 365, соответственно.

: 5 ГБ бесплатно, 1 ТБ за 269 или 339 рублей в месяц при оформлении персональной или семейной подписки на Office 365, соответственно. Приложения : Windows, macOS, iOS, Android, Windows Phone, Xbox.

: Windows, macOS, iOS, Android, Windows Phone, Xbox. Поддержка русского языка: есть.

Облачный диск, интегрированный в Windows 10 и множество сервисов Microsoft. Например, OneDrive автоматически синхронизирует все файлы между Word, PowerPoint и другими офисными программами на разных устройствах. Очень удобно для пользователей Microsoft Office.

Если вы оформите подписку на «Office 365 персональный», то, помимо офисных программ, получите 1 ТБ места в OneDrive. Подписка на «Office 365 для дома» даёт по 1 ТБ каждому из 6 пользователей.

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6. «Облако Mail.Ru»

Стоимость : 8 ГБ бесплатно, 64 ГБ за 75 рублей в месяц.

: 8 ГБ бесплатно, 64 ГБ за 75 рублей в месяц. Приложения : Windows, macOS, iOS, Android.

: Windows, macOS, iOS, Android. Поддержка русского языка: есть.

Ещё один облачный диск, разработанный российской компанией. Если сравнивать с «Яндекс.Диском», то «Облако Mail.Ru» предлагает меньший объём бесплатного пространства и не предоставляет безлимитного хранилища для снимков и видео с мобильных устройств. Зато у него более гибкая тарифная сетка. Пользователь может выбрать один из семи планов от 64 ГБ до 4 ТБ.

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7. iCloud

Стоимость : 5 ГБ бесплатно, 50 ГБ за 59 рублей в месяц.

: 5 ГБ бесплатно, 50 ГБ за 59 рублей в месяц. Приложения : Windows.

: Windows. Поддержка русского языка: есть.

5 ГБ бесплатного пространства может быть недостаточно, но iCloud — это самый удобный способ создавать бэкапы фотографий и других файлов с iPhone и iPad.

Сервис интегрирован в программу Finder на macOS — рабочий стол всех компьютеров Mac. Документы, созданные через офисный пакет iWork, тоже сохраняются в iCloud, благодаря чему могут синхронизироваться между устройствами. У платформы есть и официальный клиент для Windows, с помощью которого можно поддерживать файлы на ПК в актуальном состоянии.

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8. Box

Стоимость : 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 9 евро в месяц.

: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 9 евро в месяц. Приложения : Windows, macOS, iOS, Android.

: Windows, macOS, iOS, Android. Поддержка русского языка: есть.

Хотя сервис не имеет своей развитой экосистемы, он подключается к сотням сторонних инструментов вроде программ из пакетов G Suite и Office 365. Настольные клиенты Box позволяют не только синхронизировать, но и редактировать файлы.

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9. IDrive

Стоимость : 5 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 52,12 доллара в первый год, 69,5 доллара — со второго.

: 5 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 52,12 доллара в первый год, 69,5 доллара — со второго. Приложения : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone.

: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone. Поддержка русского языка: нет.

IDrive предоставляет инструмент для создания бэкапов всех подключённых устройств. Есть возможность открывать доступ к документам другим пользователям для совместной работы. Кроме того, во все планы входит сервис IDrive Express: если вы потеряете все свои данные, вам доставят жёсткий диск для их быстрого восстановления.

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10. pCloud

Стоимость : 10 ГБ бесплатно, 500 ГБ за 3,99 евро в месяц, 47,88 евро в год или 175 евро за пожизненный доступ, если заплатите сразу.

: 10 ГБ бесплатно, 500 ГБ за 3,99 евро в месяц, 47,88 евро в год или 175 евро за пожизненный доступ, если заплатите сразу. Приложения : Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

: Windows, macOS, Linux, iOS, Android. Поддержка русского языка: есть.

Компания зарегистрирована в Швейцарии — стране, известной строгими законами в плане конфиденциальности. За дополнительные 4,99 евро в месяц вы можете использовать сервис pCloud Crypto для шифрования файлов прямо на своих устройствах.

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