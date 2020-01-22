1. Dropbox
- Стоимость: до 2 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 11,99 доллара в месяц или 119,88 доллара в год.
- Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.
- Поддержка русского языка: есть.
В это облако встроен Paper, который позволяет работать с документами прямо внутри Dropbox. Кроме того, к диску можно подключать Trello, Slack и множество других сторонних сервисов для управления проектами, а также для коллективной работы. Бесплатное пространство, которое предоставляет Dropbox, можно расширить: за каждого приглашённого вами друга, установившего приложение на своём компьютере, вы получите бонусные 500 МБ.
2. «Google Диск» (Google One)
- Стоимость: 15 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 139 рублей в месяц или 1 390 рублей в год.
- Приложения: Windows, macOS, iOS, Android.
- Поддержка русского языка: есть.
Один из самых очевидных вариантов для владельцев устройств под управлением Android, поскольку приложение «Google Диск» изначально установлено на смартфонах и планшетах на базе этой ОС. Впрочем, из‑за немалого объёма бесплатного хранилища сервис может быть привлекателен и для обладателей других устройств. Важный плюс — глубокая интеграция с множеством сервисов Google: от Gmail до «Google Фото».
3. Mega
- Стоимость: 15 ГБ бесплатно, 200 ГБ за 4,99 евро в месяц.
- Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone.
- Поддержка русского языка: есть.
Сервис с щедрой бесплатной версией. Как утверждает компания, все данные хранятся на серверах в зашифрованном виде, а потому сотрудники Mega не могут их прочитать. Исходный код клиентов сервиса доступен на GitHub, его может проверить любой эксперт. Поэтому утверждение внушает доверие.
4. «Яндекс.Диск»
- Стоимость: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 99 рублей в месяц или 990 рублей в год.
- Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.
- Поддержка русского языка: есть.
«Яндекс.Диск» — облако отечественной разработки. Разумеется, сервис хорошо интегрирован в экосистему «Яндекса». Более того, пользователи получают безлимитное хранилище для фотографий и видео, снятых на смартфон с установленным приложением «Яндекс.Диск». Из минусов: бесплатная версия отображает рекламу.
5. OneDrive
- Стоимость: 5 ГБ бесплатно, 1 ТБ за 269 или 339 рублей в месяц при оформлении персональной или семейной подписки на Office 365, соответственно.
- Приложения: Windows, macOS, iOS, Android, Windows Phone, Xbox.
- Поддержка русского языка: есть.
Облачный диск, интегрированный в Windows 10 и множество сервисов Microsoft. Например, OneDrive автоматически синхронизирует все файлы между Word, PowerPoint и другими офисными программами на разных устройствах. Очень удобно для пользователей Microsoft Office.
Если вы оформите подписку на «Office 365 персональный», то, помимо офисных программ, получите 1 ТБ места в OneDrive. Подписка на «Office 365 для дома» даёт по 1 ТБ каждому из 6 пользователей.
6. «Облако Mail.Ru»
- Стоимость: 8 ГБ бесплатно, 64 ГБ за 75 рублей в месяц.
- Приложения: Windows, macOS, iOS, Android.
- Поддержка русского языка: есть.
Ещё один облачный диск, разработанный российской компанией. Если сравнивать с «Яндекс.Диском», то «Облако Mail.Ru» предлагает меньший объём бесплатного пространства и не предоставляет безлимитного хранилища для снимков и видео с мобильных устройств. Зато у него более гибкая тарифная сетка. Пользователь может выбрать один из семи планов от 64 ГБ до 4 ТБ.
7. iCloud
- Стоимость: 5 ГБ бесплатно, 50 ГБ за 59 рублей в месяц.
- Приложения: Windows.
- Поддержка русского языка: есть.
5 ГБ бесплатного пространства может быть недостаточно, но iCloud — это самый удобный способ создавать бэкапы фотографий и других файлов с iPhone и iPad.
Сервис интегрирован в программу Finder на macOS — рабочий стол всех компьютеров Mac. Документы, созданные через офисный пакет iWork, тоже сохраняются в iCloud, благодаря чему могут синхронизироваться между устройствами. У платформы есть и официальный клиент для Windows, с помощью которого можно поддерживать файлы на ПК в актуальном состоянии.
8. Box
- Стоимость: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 9 евро в месяц.
- Приложения: Windows, macOS, iOS, Android.
- Поддержка русского языка: есть.
Хотя сервис не имеет своей развитой экосистемы, он подключается к сотням сторонних инструментов вроде программ из пакетов G Suite и Office 365. Настольные клиенты Box позволяют не только синхронизировать, но и редактировать файлы.
9. IDrive
- Стоимость: 5 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 52,12 доллара в первый год, 69,5 доллара — со второго.
- Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone.
- Поддержка русского языка: нет.
IDrive предоставляет инструмент для создания бэкапов всех подключённых устройств. Есть возможность открывать доступ к документам другим пользователям для совместной работы. Кроме того, во все планы входит сервис IDrive Express: если вы потеряете все свои данные, вам доставят жёсткий диск для их быстрого восстановления.
10. pCloud
- Стоимость: 10 ГБ бесплатно, 500 ГБ за 3,99 евро в месяц, 47,88 евро в год или 175 евро за пожизненный доступ, если заплатите сразу.
- Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.
- Поддержка русского языка: есть.
Компания зарегистрирована в Швейцарии — стране, известной строгими законами в плане конфиденциальности. За дополнительные 4,99 евро в месяц вы можете использовать сервис pCloud Crypto для шифрования файлов прямо на своих устройствах.