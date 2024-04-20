6 вопросов для тех, кто хочет прекратить общение с токсичным членом семьи

Устанавливать границы бывает очень сложно, особенно когда речь идёт о близких людях. Недра Тавваб, лицензированный терапевт и автор бестселлера «Установи границы, обрети душевный покой», посвятила этой проблеме свою новую книгу «Без драм: руководство по управлению нездоровыми семейными отношениями» (Drama Free: A Guide to Managing Unhealthy Family Relationships). В ней автор помогает читателям разобраться с наиболее распространённым типом дисфункциональных отношений — тех, что связывают нас с семьёй.

По наблюдениям Тавваб, многие из тех, у кого с родными «всё сложно», хотят найти способ сохранить их в своей жизни. При этом она подчёркивает: не надо надеяться на то, что близкий человек всё осознает сам и изменится. Вместо этого стоит пробовать разные подходы и тактики и наблюдать, как они влияют на ситуацию.

Конечно, если общение становится слишком изматывающим и небезопасным, любые связи пора обрывать. Но прежде чем вы сделаете такой серьёзный шаг, Тавваб предлагает ответить на шесть вопросов.

1. Чувствую ли я, что нахожусь в опасности рядом с этим человеком?

Это вопрос не только физической, но также эмоциональной и психологической безопасности. Подумайте о том, доверили бы вы своего ребёнка этому члену семьи? Он был бы хорошим примером? Вы замечали признаки абьюза в ваших отношениях?

Безопасность — один из самых важных факторов, которые нужно учитывать.

Физическое насилие — максимально веская причина оборвать все контакты, если вы хотите и можете это сделать. Тавваб также выделяет менее очевидные примеры жестокого обращения: неприятные прозвища, уничижительные комментарии, угрозы, постоянная «игра в молчанку», игнорирование или высмеивание ваших чувств.

Кроме того, если у родственника проблемы с употреблением психоактивных веществ, из‑за чего он часто срывается, ведёт себя неадекватно или приводит домой опасных людей, — это серьёзный повод подумать. Когда вы чувствуете, что член семьи представляет угрозу для вас, вашего партнёра, детей или домашних питомцев, вы имеете полное право немедленно оборвать все контакты.

Если описанные выше ситуации вам знакомы, вы можете прекратить общение навсегда или отдалиться на время, пока не найдёте подходящий способ защитить себя и не определите комфортную для вас частоту встреч. По словам Тавваб, здоровые границы дают чувство успокоения, даже если другой человек не меняется.

2. Родственник ведёт себя токсично или просто надоедливо?

Представьте, что вы рассказываете о неприятных моментах детства, а брат или сестра перебивает и говорит вам или, что ещё хуже, членам вашей семьи, что вы врёте и такого никогда не было. Это токсичное поведение. А если он или она обрывает вас на полуслове, просто потому что не умеет слушать, и вообще «сейчас моя очередь говорить», — это обычное проявление эгоизма. Подобное поведение, безусловно, раздражает, и его нужно обсудить с близким человеком, но оно необязательно токсично.

Умение справляться с отвратительными чертами характера других людей — часть жизни. Те, кого мы искренне любим, иногда выводят нас из себя. Попробуйте честно поговорить с близким человеком и рассказать о том, что вас ранит. А если это не помогает, подумайте, как часто вы готовы с ним видеться и терпеть его нетоксичные, но крайне раздражающие манеры.

3. Говорил ли я родственнику прямо о том, что меня беспокоит?

Люди, которые присутствуют в вашей жизни с того момента, как вы (или они) родились, могу быть уверены, будто понимают вас как никто другой. Иногда это приятно. Например, когда ваша бабушка поддерживает ваши творческие начинания и её вера придаёт вам силы. Однако в семье с дисфункциональной динамикой такая уверенность заставляет чувствовать, будто вы задыхаетесь.

Возможно, брат или сестра обожает делиться со всеми стыдными историями из вашего детства. Или мама напоминает о вашем весе, даже когда вы просто смотрите в сторону торта. Или ваша свояченица считает, что может в любой момент попросить вас бесплатно поработать няней и оставить вам своего ребёнка только потому, что вы одиноки и у вас нет своих детей. В какой бы ситуации вы ни оказались, если вы замечаете повторяющуюся модель поведения, которую хотите пресечь, о ней нужно говорить.

Когда мы даём другому человеку понять, как на нас влияет его поведение, мы даём ему шанс измениться.

Главное — помнить, что вы можете контролировать исключительно свою часть диалога. Чтобы он прошёл успешно, родственник должен быть готов выслушать вас, признать свою неправоту и решить что‑то изменить. К сожалению, в дисфункциональных семьях люди обычно не хотят даже слушать о чужих переживаниях, не то что меняться. Поэтому будьте готовы к тому, что родственник попытается замять тему или перевести стрелки на вас.

Как бы нам ни хотелось, мы не можем изменить того, кто отказывается хотя бы попытаться стать лучше. Если вы уже несколько раз заводили разговор о том, что вас беспокоит, но другой человек никак не реагирует — это сигнал, что пора менять тактику. Например, снизить свои ожидания от общения или обозначить более чёткие границы.

4. Скорректировал ли я свои ожидания?

По словам Тавваб, часто мы полагаем, что родители обязаны дарить нам любовь и внимание, потому что играют особенную роль в нашей жизни. Однако многие люди не умеют быть внимательными и чуткими не только по отношению к окружающим, но и по отношению к самим себе. Так что дело совсем не в вас, а в них. Возможно, ваш родственник сам не получил достаточно любви в детстве или страдает от зависимости и проблем с ментальным здоровьем.

Если вы уже признались себе в том, что близкий человек не способен дать вам то, чего вы хотите, — стабильности, добрых слов, адекватного общения, но всё ещё продолжаете испытывать разочарование, это может быть аргументом в пользу того, что пора отдалиться от него.

5. Пытался ли я отстраниться от родственника, не обрывая связь насовсем?

Допустим, вся ваша семья по воскресеньям собирается за ужином и после него вас постоянно охватывают злость и грусть. Как бы ваша тётя или ваш брат ни пытались вызвать у вас чувство вины и ни заставляли вас продолжать ходить на встречи, у вас есть все основания самостоятельно решать, сколько подобных ужинов вы готовы посещать — один в месяц или один в год. Так вы очертите рамки для защиты своего ментального благополучия.

Тавваб уверена, что существует множество способов сократить общение, не прерывая его окончательно. Порой мы считаем, что отношения должны быть близкими, только потому что они семейные. Но есть родственники, которых регулярно и постоянно мы терпеть не можем, а иногда — можем. Остаётся только определить меру этого «иногда».

Отстраниться и сохранить контакты можно несколькими способами:

Пропустить следующую праздничную встречу.

Сократить количество телефонных разговоров, например до одного раза в неделю.

Не отвечать сразу на каждое сообщение.

Стоять на своём, когда родственник делает то, что вы просили его не делать.

6. Готов ли я действительно прекратить отношения?

Обрывать все контакты с родственником или нет — очень личное решение. Если вы перепробовали все тактики, описанные выше, и чувствуете, что ваше терпение достигло предела, разрыв отношений может казаться неизбежным шагом.

Однако если вас постоянно преследуют мысли о том, что будет, если завтра с родным человеком что‑нибудь случится, или вина внутри вас сильнее, чем желание защитить собственные чувства, это может быть признаком того, что вы ещё не готовы.

Мы точно созрели для того, чтобы закончить общение, когда после тщательного анализа всех факторов у нас остаётся уверенность, что этому человеку нет места в нашей жизни.

Иногда отдаление от семьи может длиться недолго, и после паузы даже удаётся вновь наладить отношения. Однако так происходит, только если каждый проделывает кропотливую внутреннюю работу. Очень важно сохранять реалистичные ожидания и иметь чёткий план действий для неприятных ситуаций в будущем. А самое главное заключается в том, чтобы честно говорить о причинах, по которым вы решили закончить общение.

Провести внутреннюю работу, восстановить отношения или, наоборот, смириться с окончательным разрывом родственных связей и понять, как избежать повторения дисфункционального сценария за пределами семьи, поможет психолог.

Несмотря на то, что существуют универсальные причины прекратить общение, например физическое насилие или газлайтинг, каждый сам определяет, что считать наиболее веским, «правильным» основанием и когда именно нужно разрывать семейные узы. То, что представляется опасным для одного, совершенно не беспокоит другого. Поэтому не оглядывайтесь на окружающих и делайте то, что будет лучше для вас.