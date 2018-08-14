Овощное рагу — универсальное блюдо, которое разовьёт вашу кулинарную фантазию. Вы можете сочетать любые овощи. Главное — помнить о нескольких правилах.

5 секретов вкусного овощного рагу

Лучше всего нарезать овощи одинаковыми кусочками. Так они равномернее обжарятся и протушатся, а само рагу будет выглядеть красивее. Есть несколько технологий приготовления блюда. Все овощи можно пожарить или отварить по отдельности, а потом соединить и довести рагу до готовности. Или сначала сделать зажарку (как правило, из лука, моркови и чеснока) и поочерёдно добавить остальные ингредиенты. В первом случае овощи будут лучше держать форму. Если вы выбрали второй способ приготовления, постарайтесь закладывать овощи в правильной последовательности. Иначе рагу может превратиться в бесформенную массу. Вначале добавляйте более твёрдые овощи, например картошку, перец или тыкву. А через некоторое время выкладывайте мягкие ингредиенты: помидоры, горошек или зелень. Чтобы в процессе приготовления овощи не подгорели, можно подлить в рагу немного воды или бульона. Особенно если в составе блюда нет сочных водянистых овощей. Из-за длительного нагревания вкус и запах приправ могут измениться. Поэтому добавляйте их в середине приготовления или ближе к концу. Тогда блюдо получится более ароматным.

5 рецептов овощного рагу

Как уже было сказано, рагу можно приготовить из любых продуктов, которые найдутся на кухне. Но если привычные сочетания овощей вам поднадоели, попробуйте эти интересные блюда.

1. Овощное рагу с брюссельской капустой, кукурузой и тыквой

Ингредиенты

300 г брюссельской капусты;

соль — по вкусу;

150 г тыквы;

1 морковь;

1 лук-порей;

3 столовые ложки оливкового масла;

250 г консервированной кукурузы;

100 г замороженного, свежего или консервированного зелёного горошка;

½ красного болгарского перца;

1 чайная ложка приправы «Итальянские травы»;

несколько веточек укропа;

несколько веточек петрушки.

Приготовление

Разрежьте брюссельскую капусту пополам или оставьте целой, если она мелкая. Отварите капусту в кипящей подсоленной воде в течение 5–7 минут и откиньте на дуршлаг.

Нарежьте очищенную тыкву и морковь крупными кубиками, а лук — кольцами. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте лук. Добавьте тыкву и морковь, влейте немного жидкости из-под кукурузы и тушите под крышкой на умеренном огне около 10 минут.

Добавьте к овощам горошек и нарезанный кубиками перец и готовьте ещё 7 минут. Выложите в сковороду капусту и кукурузу, добавьте соль, «Итальянские травы» и рубленую зелень. Перемешайте и тушите ещё 5 минут.

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2. Пряное овощное рагу с цветной капустой, картошкой, нутом и шпинатом

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

соль — по вкусу;

800 г картофеля;

2 зубчика чеснока;

1 зелёный перец чили;

1 луковица;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 чайная ложка куркумы;

1 чайная ложка молотого кориандра;

1 чайная ложка семян горчицы;

1 чайная ложка молотого имбиря;

1 чайная ложка приправы карри;

350 г отварного или консервированного нута;

250 г шпината.

Приготовление

Разберите капусту на соцветия и опустите в кипящую подсоленную воду на 5 минут. Затем откиньте на дуршлаг и оставьте 150 мл жидкости, в которой варилась капуста.

Почистите картошку и нарежьте крупными кусочками. Отварите в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут и откиньте на дуршлаг.

Нарежьте чеснок и чили тонкими кружочками, а лук — полукольцами. В сковороде разогрейте два вида масла на слабом огне и обжарьте чеснок, чили и лук до мягкости.

Добавьте куркуму, кориандр, горчицу, имбирь, карри и соль, перемешайте и готовьте пару минут. Выложите в сковороду капусту и картошку, влейте оставшуюся от капусты воду и тушите около 10 минут. Добавьте нут и шпинат и готовьте, пока зелень не размягчится.

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3. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, помидорами и перцем

Ингредиенты

2 баклажана;

3 кабачка;

3 красных или жёлтых перца;

3 столовые ложки оливкового масла;

2 красные луковицы;

4 зубчика чеснока;

½ пучка базилика;

несколько веточек тимьяна;

6 помидоров;

400 г томатов в собственном соку;

1 столовая ложка бальзамического уксуса;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ лимона.

Приготовление

Нарежьте баклажаны, кабачки и перцы крупными кусочками. Разогрейте в сковороде 2 ложки масла на среднем огне. Обжаривайте овощи, помешивая, около 5 минут, пока они не станут румяными и мягкими. Выложите овощи в миску.

Нарежьте лук четвертинками, а чеснок — пластинками. Влейте в сковороду оставшееся масло и выложите туда лук, чеснок, измельчённые стебли базилика, а также листья тимьяна. Обжаривайте, помешивая, 10–15 минут.

Выложите обратно в сковороду баклажаны, кабачки и перцы. Добавьте крупно нарезанные свежие помидоры, консервированные томаты, соль и перец. Хорошо перемешайте и готовьте под крышкой на слабом огне 30–35 минут.

Добавьте целые листья базилика, мелко натёртую лимонную цедру и, при необходимости, соль. Перемешайте и готовьте ещё минуту.

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4. Овощное рагу c сельдереем, помидорами и стручковой фасолью

Ингредиенты

1 луковица;

1 красный болгарский перец;

2 черешка сельдерея;

2 зубчика чеснока;

600 г помидоров;

4 столовые ложки оливкового масла;

300 г стручковой фасоли;

несколько веточек петрушки;

несколько веточек укропа;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте лук тонкими полукольцами, очищенный от семян перец — тонкими полосками, а сельдерей — крупными дольками. Измельчите чеснок.

Опустите ненадолго помидоры в кипяток, переложите в ледяную воду и очистите от шкурки. Затем разрежьте их на четвертинки, удалите семена и нарежьте тонкими полосками.

Разогрейте в сковороде масло на умеренном огне и обжарьте лук и чеснок. Добавьте перец, сельдерей и стручковую фасоль и обжаривайте 2–3 минуты. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите около 10 минут.

Добавьте помидоры, измельчённую зелень, тимьян, соль и чёрный перец. Перемешайте и тушите овощи под крышкой ещё примерно 15 минут, периодически помешивая.

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5. Овощное рагу с горошком, артишоками и белым вином

Ингредиенты

10 помидоров;

8 столовых ложек оливкового масла;

4 зубчика чеснока;

4 моркови;

6 веточек тимьяна;

4 сушёных лавровых листа;

300 мл белого вина;

1 кг замороженного зелёного горошка;

3 пучка зелёного лука;

400 г консервированных артишоков;

соль — по вкусу.

Приготовление

Залейте помидоры кипящей водой на пару минут, затем слейте жидкость и очистите овощи от шкурки. Разрежьте их на четвертинки, удалите семена и нарежьте помидоры небольшими кубиками.

Разогрейте масло на сковороде, выложите измельчённый чеснок и нарезанную кубиками морковь и обжаривайте 5 минут. Добавьте помидоры, тимьян, лаврушку и вино и готовьте ещё 5 минут.

Выложите к овощам горошек, нарезанный лук и артишоки. Накройте крышкой и тушите 8–10 минут. Выньте лавровые листья, приправьте рагу солью и хорошо перемешайте.

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